Bugün hangi diziler var? 18 AĞUSTOS TV YAYIN AKIŞI!

18 Ağustos tarihindeki TV yayın akışı belirlendi. İzleyicilerin merakla beklediği dizi ve programlar bu akşam ekranlarda olacak. Hangi dizinin hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağına dair bilgiler yayın akışında yer alıyor.

Bugün hangi diziler var sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Televizyon dizi izleyecek kullanıcılar tarafından bu akşam hangi dizilerin yayınlandığı araştırılmaktadır. Yaz döneminde yayın akışında olan diziler merak konusu oldu. Peki, Bugün hangi diziler var? İşte, 18 AĞUSTOS YAYIN AKIŞI!

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam televizyonda yaz döneminde başlayan 2 dizi yer almaktadır. TRT 1 kanalının sevilen dizisi Hayatımın Neşesi ve önümüzdeki günlerde final yapacak Kısmet dizisi FOX TV kanalında yayınlanacaktır.