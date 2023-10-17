Bugün hangi diziler var araştırılmaktadır. 17 Ekim tarihli televizyon yayın akışı sorgulatılıyor. Peki, Bu akşam televizyonda ne var? Bugün hangi diziler var? İşte detaylar...

Bugün hangi diziler var? 17 Ekim TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam televizyonda ne var?

17 Ekim Salı günü televizyon akışı araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu akşam televizyonda neler var merak konusu oldu. Arama motorlarında bugün televizyonda yer alacak film ve diziler sorgulatılıyor. Peki, Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? Detaylar haberimizde...

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Ben Bu Cihan Sığmazam / ATV / 20.00

Hayatımın Neşesi / TRT 1 / 20.00

Üç Kız Kardeş / Kanal D / 20.00

Yabani / Fox Tv / 20.00