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Bugün hangi diziler var? 16 Şubat Perşembe bugün dizi var mı?

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Bugün hangi diziler var? 16 Şubat Perşembe bugün dizi var mı?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Meydana gelen depremlerin ardından kanallarda deprem özel programı yayınlanıyor. Peki, Bugün hangi diziler var? 16 Şubat Perşembe bugün dizi var mı?

Geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır hasara yol açtı. Kanalların yayın akışında dizileri göremeyen kullanıcılar yeni bölümlerin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, Bugün hangi diziler var? 16 Şubat Perşembe bugün dizi var mı?

Bugün hangi diziler var? 16 Şubat Perşembe bugün dizi var mı?

Bugün hangi diziler var? 16 Şubat Perşembe bugün dizi var mı?

Bugün hangi diziler var? 16 Şubat Perşembe bugün dizi var mı?

Bugün hangi diziler var? 16 Şubat Perşembe bugün dizi var mı?

Bugün hangi diziler var? 16 Şubat Perşembe bugün dizi var mı?

Bugün hangi diziler var? 16 Şubat Perşembe bugün dizi var mı?

Bugün hangi diziler var? 16 Şubat Perşembe bugün dizi var mı?

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Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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