Bu akşam, TRT 1, ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, NOW TV ve TV8'de popüler diziler ve programlar ekrana gelecek. İzleyiciler, "Bugün TV'de ne var?" sorusuna yanıt ararken, sevilen yapımların yayın saatleri de büyük merak konusu oldu. Peki, Bugün hangi diziler var? 16 Mart Pazar TV'de neler var?

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

TRT 1: Saat 20:00'de "Teşkilat" dizisinin yeni bölümü izleyiciyle buluşacak.

Kanal D: 20:00'de "Cengizhan Destanı" adlı film ekranlara gelecek.

Star TV: 20:00'de "Çok Güzel Hareketler 2" adlı programın yeni bölümü yayınlanacak.

Show TV: 20:00'de "Deha" adlı yapım izleyiciyle buluşacak.

TV8: 20:00'de "Survivor All Star-Gönüllüler" yarışmasının yeni bölümü ekrana gelecek.

ATV: 20:00'de "Kardelenler" adlı yapım izleyiciyle buluşacak.

NOW TV: 20:00'de "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" adlı yapımın yeni bölümü yayınlanacak.