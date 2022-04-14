Bugün hangi diziler var? 14 Nisan Perşembe TV yayın akışı... Bu akşam televizyonda neler var? TV8, Star TV, Kanal D, FOX TV bugünkü TV yayın akışı

Bu akşam televizyonda neler var? 14 Nisan TV yayın akışı bugün hangi diziler var sorusunun yanıtı merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 14 Nisan yayın akışı Bugün hangi diziler var? 14 Nisan Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 14 Nisan Perşembe ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 14 NisanPerşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

14 NİSAN YAYIN AKIŞI

SHOW TV YAYIN AKIŞI

12:00 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Asla Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın

18:45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

FOX TV YAYIN AKIŞI

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

18.00 Mahkum

19:00 FOX Ana Haber

20:30 Mahkum

23:45 Aşk Mantık İntikam

02:00 Son Yaz

03:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

KANAL D YAYIN AKIŞI

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

16:45 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Camdaki Kız

00:15 Yerli Dizi

01:50 Çok Güzel Hareketler 2

02:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

ATV YAYIN AKIŞI

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

20:10 Bir Zamanlar Çukurova

00:25 Tolkien

02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel

02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:30 Star Haber

20:00 Yedinci Hayat

22:30 Arkadaşım Hoşgeldin

TRT 1 YAYIN AKIŞI

15:15 Bir İyilik Hikayesi

15:30 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli (Altyazılı)

17:00 Ana Haber (Canlı)

(Canlı) 17:25 İddiaların Aksine

17:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

19:00 Ramazan Sevinci (Canlı)

20:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)

00:15 Kara Tahta (Altyazılı)

02:50 Bir İyilik Hikayesi

03:00 Sahur Bereketi (Canlı)

05:00 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif

TV8 YAYIN AKIŞI