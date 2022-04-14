Bugün hangi diziler var? 14 Nisan Perşembe TV yayın akışı... Bu akşam televizyonda neler var? TV8, Star TV, Kanal D, FOX TV bugünkü TV yayın akışı
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14 Nisan 2022 Perşembe günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. gelecek? Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim, Ada Masalı, Aziz, Camdaki Kız, Gönül Dağı, Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Misafir, Survivor, Evlilik Hakkında Her Şey, Kalp Yarası, Masumlar Apartmanı, Yasak Elma, Yalancı, Kırmızı Oda, Barbaroslar, Yargı, Teşkilat yeni bölümü olacak mı? Bugün hangi diziler var? 14 Nisan Perşembe TV8, Star TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
Bu akşam televizyonda neler var? 14 Nisan TV yayın akışı bugün hangi diziler var sorusunun yanıtı merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 14 Nisan yayın akışı Bugün hangi diziler var? 14 Nisan Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 14 Nisan Perşembe ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!
Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 14 NisanPerşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
- 12:00 Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Asla Vazgeçme
- 18:10 Senin Hayatın
- 18:45 SHOW Ana Haber
- 20:00 Güldür Güldür Show
- 13:00 En Hamarat Benim
- 16:00 Fulya ile Umudun Olsun
- 18.00 Mahkum
- 19:00 FOX Ana Haber
- 20:30 Mahkum
- 23:45 Aşk Mantık İntikam
- 02:00 Son Yaz
- 03:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
- 16:45 Arka Sokaklar
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Camdaki Kız
- 00:15 Yerli Dizi
- 01:50 Çok Güzel Hareketler 2
- 02:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
- 14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
- 20:10 Bir Zamanlar Çukurova
- 00:25 Tolkien
- 02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel
- 02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
- 16:00 Söz
- 18:30 Star Haber
- 20:00 Yedinci Hayat
- 22:30 Arkadaşım Hoşgeldin
- 15:15 Bir İyilik Hikayesi
- 15:30 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli (Altyazılı)
- 17:00 Ana Haber (Canlı)
- 17:25 İddiaların Aksine
- 17:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
- 19:00 Ramazan Sevinci (Canlı)
- 20:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı (Altyazılı)
- 00:15 Kara Tahta (Altyazılı)
- 02:50 Bir İyilik Hikayesi
- 03:00 Sahur Bereketi (Canlı)
- 05:00 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif
- 11:15 Annenin Sırrıdır Çocuk
- 14:45 Canım Annem
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor All Star
- 00:15 Survivor Ekstra
- 02:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan