BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 13 Ekim Cuma bu akşam TV'de hangi diziler var? Kanal D, Star TV, TRT1, Fox ve TV8, Show TV, ATV Yayın akışı!
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Bu akşam Cuma günü, televizyon ekranlarında birbirinden ilgi çekici programlar ve dizilerle dolu olacak. ATV'de Ana Haber sonrası "Aldatmak" isimli dizi yeni bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Peki, Bugün hangi diziler var? 13 Ekim Cuma bu akşam TV'de hangi diziler var? Kanal D, Star TV, TRT1, Fox ve TV8, Show TV, ATV Yayın akışı! İşte detaylar…
Televizyon ekranlarında her gün farklı bir dizi izleyicilerle buluşuyor. Haftanın beşinci gününe geldiğimizde, iddialı dizilerin yer aldığı bir dizi zenginliği sunuluyor. Bu akşam, Arka Sokaklar" , "Yalı Çapkını" ,"Kirli Sepeti" , "Kızılcık Şerbeti" , "Ateş Kuşları" , "Sen Türkülerini Söyle" ve "MasterChef Türkiye All-Star" programı yayında olacak. Peki, Bugün hangi diziler var? 13 Ekim Cuma bu akşam TV'de hangi diziler var? Kanal D,Star TV, TRT1, Fox ve TV8, Show TV, ATV Yayın akışı! İşte detaylar…
Televizyon ekranlarında her gün farklı bir dizi izleyicilerle buluşuyor. Haftanın beşinci gününe geldiğimizde, iddialı dizilerin yer aldığı bir dizi zenginliği sunuluyor.
KANAL D'de "Arka Sokaklar" izleyiciyle buluşuyor. Bu uzun soluklu dizi, izleyicileri her hafta aksiyon ve dram dolu yeni hikayelerle ekrana bağlıyor.
STAR'da "Yalı Çapkını" dizisi, aşk, komedi ve romantizm dolu sahneleriyle dikkat çekiyor. İzleyicilere keyifli anlar yaşatmayı hedefliyor.
FOX'ta "Kirli Sepeti" dizisi, gerilim ve dram dolu sahneleriyle izleyicileri ekrana kilitlemeye çalışıyor. Hikayesi sırlarla dolu ve merak uyandırıcı.
SHOW TV'de "Kızılcık Şerbeti" dizisi, komedi ve aile temalı hikayesiyle izleyicilere kahkaha ve duygusal anlar sunuyor.
ATV'de "Ateş Kuşları" dizisi, aksiyon ve romantizm dolu sahneleriyle izleyicileri etkilemeye çalışıyor. Sürükleyici bir hikayeyi konu alıyor.
TRT 1'de "Sen Türkülerini Söyle" dizisi, müzik ve aşk temalı bir hikaye sunuyor. İzleyicilere duygusal ve müzik dolu anlar yaşatmayı amaçlıyor.
TV8'de "MasterChef Türkiye All-Star" programı, yemek tutkunları için unutulmaz bir yarışma deneyimi sunuyor. Usta şefler ve yetenekli yarışmacılar arasındaki rekabeti takip etmeye davet ediyor.
- 07:00 Yabancı Damat
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Yaprak Dökümü
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Aşk-ı Memnu
- 18:30 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Arka Sokaklar
- 00:15 Dilek Taşı
- 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Kızılcık Şerbeti
- 00:15 Aile
- 07:00 Kahvaltı Haberleri
- 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
- 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Ateş Kuşları
- 00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
- 07:00 Benim Tatlı Yalanım
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak
- 16:30 Güzel Köylü
- 18:15 Star Ana Haber
- 19:00 Yalı Çapkını
- 20:00 Yalı Çapkını
- 00:15 Ömer
- 06:45 Kalk Gidelim
- 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13:15 Seksenler
- 15:55 Diriliş Ertuğrul
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Sen Türkülerini Söyle
- 00:25 Benim Güzel Ailem
- 07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
- 10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
- 12:00 En Hamarat Benim
- 15:00 Bu Tabak Kimin?
- 17:30 Kirli Sepeti
- 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
- 20:00 Kirli Sepeti
- 22:20 Adım Farah
- 23:45 Orta Sayfa
- 01:30 Kader Bağları
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
- 11:15 MasterChef Türkiye All Star
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 MasterChef Türkiye All Star
- 00:15 Emre Dorman İle Kafamdaki Sorular