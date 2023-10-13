Bu akşam Cuma günü, televizyon ekranlarında birbirinden ilgi çekici programlar ve dizilerle dolu olacak. ATV'de Ana Haber sonrası "Aldatmak" isimli dizi yeni bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Peki, Bugün hangi diziler var? 13 Ekim Cuma bu akşam TV'de hangi diziler var? Kanal D, Star TV, TRT1, Fox ve TV8, Show TV, ATV Yayın akışı! İşte detaylar…

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 13 Ekim Cuma bu akşam TV'de hangi diziler var? Kanal D, Star TV, TRT1, Fox ve TV8, Show TV, ATV Yayın akışı!

Televizyon ekranlarında her gün farklı bir dizi izleyicilerle buluşuyor. Haftanın beşinci gününe geldiğimizde, iddialı dizilerin yer aldığı bir dizi zenginliği sunuluyor. Bu akşam, Arka Sokaklar" , "Yalı Çapkını" ,"Kirli Sepeti" , "Kızılcık Şerbeti" , "Ateş Kuşları" , "Sen Türkülerini Söyle" ve "MasterChef Türkiye All-Star" programı yayında olacak. Peki, Bugün hangi diziler var? 13 Ekim Cuma bu akşam TV'de hangi diziler var? Kanal D,Star TV, TRT1, Fox ve TV8, Show TV, ATV Yayın akışı! İşte detaylar…

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Televizyon ekranlarında her gün farklı bir dizi izleyicilerle buluşuyor. Haftanın beşinci gününe geldiğimizde, iddialı dizilerin yer aldığı bir dizi zenginliği sunuluyor.

KANAL D'de "Arka Sokaklar" izleyiciyle buluşuyor. Bu uzun soluklu dizi, izleyicileri her hafta aksiyon ve dram dolu yeni hikayelerle ekrana bağlıyor.

STAR'da "Yalı Çapkını" dizisi, aşk, komedi ve romantizm dolu sahneleriyle dikkat çekiyor. İzleyicilere keyifli anlar yaşatmayı hedefliyor.

FOX'ta "Kirli Sepeti" dizisi, gerilim ve dram dolu sahneleriyle izleyicileri ekrana kilitlemeye çalışıyor. Hikayesi sırlarla dolu ve merak uyandırıcı.

SHOW TV'de "Kızılcık Şerbeti" dizisi, komedi ve aile temalı hikayesiyle izleyicilere kahkaha ve duygusal anlar sunuyor.

ATV'de "Ateş Kuşları" dizisi, aksiyon ve romantizm dolu sahneleriyle izleyicileri etkilemeye çalışıyor. Sürükleyici bir hikayeyi konu alıyor.

TRT 1'de "Sen Türkülerini Söyle" dizisi, müzik ve aşk temalı bir hikaye sunuyor. İzleyicilere duygusal ve müzik dolu anlar yaşatmayı amaçlıyor.

TV8'de "MasterChef Türkiye All-Star" programı, yemek tutkunları için unutulmaz bir yarışma deneyimi sunuyor. Usta şefler ve yetenekli yarışmacılar arasındaki rekabeti takip etmeye davet ediyor.

13 EKİM CUMA TELEVİZYON YAYIN AKIŞI

13 EKİM KANAL D HANGİ DİZİLER VAR? İŞTE YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Dilek Taşı

13 EKİM SHOW TV HANGİ DİZİLER VAR? İŞTE YAYIN AKIŞI

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Aile

13 EKİM ATV HANGİ DİZİLER VAR? İŞTE YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ateş Kuşları

00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

13 EKİM STAR TV HANGİ DİZİLER VAR? İŞTE YAYIN AKIŞI

07:00 Benim Tatlı Yalanım

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak

16:30 Güzel Köylü

18:15 Star Ana Haber

19:00 Yalı Çapkını

20:00 Yalı Çapkını

00:15 Ömer

13 EKİM TRT 1 HANGİ DİZİLER VAR? İŞTE YAYIN AKIŞI

06:45 Kalk Gidelim

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

15:55 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Sen Türkülerini Söyle

00:25 Benim Güzel Ailem

13 EKİM FOX TV HANGİ DİZİLER VAR? İŞTE YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 En Hamarat Benim

15:00 Bu Tabak Kimin?

17:30 Kirli Sepeti

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Kirli Sepeti

22:20 Adım Farah

23:45 Orta Sayfa

01:30 Kader Bağları

13 EKİM TV8 HANGİ DİZİLER VAR? İŞTE YAYIN AKIŞI