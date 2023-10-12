Perşembe günü, televizyon ekranlarında birbirinden ilgi çekici programlar ve dizilerle dolu olacak. ATV'de Ana Haber sonrası "Aldatmak" isimli dizi yeni bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Peki, Bugün hangi diziler var? 12 Ekim Perşembe bu akşam TV'de hangi diziler var? Kanal D, Star TV, TRT1, Fox ve TV8, Show TV, ATV Yayın akışı! İşte detaylar…

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 12 Ekim Perşembe bu akşam TV'de hangi diziler var? Kanal D, Star TV, TRT1, Fox ve TV8, Show TV, ATV Yayın akışı!

Star TV'de Çok Güzel Hareketler 2 programından sonra "Eyvah Eyvah" adlı yerli sinema filmi yayınlanacak. TRT1'de ise UEFA EURO Elemeleri'nde Hırvatistan-Türkiye maçı heyecanı yaşanacak. Kanal D ekranlarında ise iddialı dizi "Dilek Taşı" yeni bölümüyle seyircilerin karşısına çıkacak. Show TV'de "Güldür Güldür Show" programı sonrası "Kızılcık Şerbeti" adlı yapım izlenebilecek. TV8'de ise "MasterChef All Star" heyecanı her zamanki saatinde devam edecek. Peki, Bugün hangi diziler var? 12 Ekim Perşembe bu akşam TV'de hangi diziler var? Kanal D,Star TV, TRT1, Fox ve TV8, Show TV, ATV Yayın akışı! İşte detaylar…

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

ATV'de Ana Haber sonrası "Aldatmak" isimli dizi yeni bölümüyle izleyicilerle buluşacak.

sonrası "Aldatmak" isimli dizi yeni bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Star TV'de Çok Güzel Hareketler 2 programından sonra "Eyvah Eyvah" adlı yerli sinema filmi yayınlanacak.

TRT1'de ise UEFA EURO Elemeleri'nde Hırvatistan-Türkiye maçı heyecanı yaşanacak.

Kanal D ekranlarında ise iddialı dizi "Dilek Taşı" yeni bölümüyle seyircilerin karşısına çıkacak.

Show TV'de "Güldür Güldür Show" programı sonrası "Kızılcık Şerbeti" adlı yapım izlenebilecek.

TV8'de ise "MasterChef All Star" heyecanı her zamanki saatinde devam edecek.

Televizyon kanalları, günlük yayın akışlarını resmi internet siteleri üzerinden paylaşıyor. Bu programlar ve diziler, Perşembe gününü televizyon ekranlarında renkli kılacak.

12 EKİM PERŞEMBE TELEVİZYON YAYIN AKIŞI

12 EKİM KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:20 Kanal D Ana Haber

20:00 Dilek Taşı

00:15 Üç Kız Kardeş

02:30 Poyraz Karayel

04:45 Güneşi Beklerken

12 EKİM SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Kızılcık Şerbeti

03:00 Aile

05:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12 EKİM ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aldatmak

00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru

03:50 Mutfak Bahane

05:50 Bir Küçük Gün Işığı

12 EKİM STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Benim Tatlı Yalanım

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak

16:30 Güzel Köylü

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yerli Sinema Eyvah Eyvah

22:15 Yerli Sinema Eyvah Eyvah

00:30 Yabancı Sinema Korkunç Salgın

02:00 Yabancı Sinema Korkunç Salgın

03:30 Güzel Köylü

05:30 Aramızda Kalsın

12 EKİM TRT1 YAYIN AKIŞI

05:50 İncir Ağacı

07:05 Kalk Gidelim

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

15:50 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kendi Düşen Ağlamaz

21:45 UEFA EURO Elemeleri Hırvatistan-Türkiye

23:45 Yabancı Sinema Son Şans

02:05 Seksenler

03:20 Diriliş Ertuğrul

12 EKİM FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 En Hamarat Benim

15:00 Bu Tabak Kimin?

17:30 Hudutsuz Sevda

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Hudutsuz Sevda

23:30 Adım Farah

02:00 Yabani

04:30 Bu Tabak Kimin?

06:00 Kefaret

12 EKİM TV8 YAYIN AKIŞI