BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 12 Ekim Perşembe bu akşam TV'de hangi diziler var? Kanal D, Star TV, TRT1, Fox ve TV8, Show TV, ATV Yayın akışı!
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Perşembe günü, televizyon ekranlarında birbirinden ilgi çekici programlar ve dizilerle dolu olacak. ATV'de Ana Haber sonrası "Aldatmak" isimli dizi yeni bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Peki, Bugün hangi diziler var? 12 Ekim Perşembe bu akşam TV'de hangi diziler var? Kanal D, Star TV, TRT1, Fox ve TV8, Show TV, ATV Yayın akışı! İşte detaylar…
Star TV'de Çok Güzel Hareketler 2 programından sonra "Eyvah Eyvah" adlı yerli sinema filmi yayınlanacak. TRT1'de ise UEFA EURO Elemeleri'nde Hırvatistan-Türkiye maçı heyecanı yaşanacak. Kanal D ekranlarında ise iddialı dizi "Dilek Taşı" yeni bölümüyle seyircilerin karşısına çıkacak. Show TV'de "Güldür Güldür Show" programı sonrası "Kızılcık Şerbeti" adlı yapım izlenebilecek. TV8'de ise "MasterChef All Star" heyecanı her zamanki saatinde devam edecek. Peki, Bugün hangi diziler var? 12 Ekim Perşembe bu akşam TV'de hangi diziler var? Kanal D,Star TV, TRT1, Fox ve TV8, Show TV, ATV Yayın akışı! İşte detaylar…
- ATV'de Ana Haber sonrası "Aldatmak" isimli dizi yeni bölümüyle izleyicilerle buluşacak.
- Star TV'de Çok Güzel Hareketler 2 programından sonra "Eyvah Eyvah" adlı yerli sinema filmi yayınlanacak.
- TRT1'de ise UEFA EURO Elemeleri'nde Hırvatistan-Türkiye maçı heyecanı yaşanacak.
- Kanal D ekranlarında ise iddialı dizi "Dilek Taşı" yeni bölümüyle seyircilerin karşısına çıkacak.
- Show TV'de "Güldür Güldür Show" programı sonrası "Kızılcık Şerbeti" adlı yapım izlenebilecek.
- TV8'de ise "MasterChef All Star" heyecanı her zamanki saatinde devam edecek.
Televizyon kanalları, günlük yayın akışlarını resmi internet siteleri üzerinden paylaşıyor. Bu programlar ve diziler, Perşembe gününü televizyon ekranlarında renkli kılacak.
- 07:00 Yabancı Damat
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Yaprak Dökümü
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Aşk-ı Memnu
- 18:20 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Dilek Taşı
- 00:15 Üç Kız Kardeş
- 02:30 Poyraz Karayel
- 04:45 Güneşi Beklerken
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Güldür Güldür Show
- 00:15 Kızılcık Şerbeti
- 03:00 Aile
- 05:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Aldatmak
- 00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
- 03:50 Mutfak Bahane
- 05:50 Bir Küçük Gün Işığı
- 07:00 Benim Tatlı Yalanım
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak
- 16:30 Güzel Köylü
- 18:15 Star Ana Haber
- 19:00 Çok Güzel Hareketler 2
- 20:00 Yerli Sinema Eyvah Eyvah
- 22:15 Yerli Sinema Eyvah Eyvah
- 00:30 Yabancı Sinema Korkunç Salgın
- 02:00 Yabancı Sinema Korkunç Salgın
- 03:30 Güzel Köylü
- 05:30 Aramızda Kalsın
- 05:50 İncir Ağacı
- 07:05 Kalk Gidelim
- 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13:15 Seksenler
- 15:50 Diriliş Ertuğrul
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Kendi Düşen Ağlamaz
- 21:45 UEFA EURO Elemeleri Hırvatistan-Türkiye
- 23:45 Yabancı Sinema Son Şans
- 02:05 Seksenler
- 03:20 Diriliş Ertuğrul
- 07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
- 10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
- 12:00 En Hamarat Benim
- 15:00 Bu Tabak Kimin?
- 17:30 Hudutsuz Sevda
- 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
- 20:00 Hudutsuz Sevda
- 23:30 Adım Farah
- 02:00 Yabani
- 04:30 Bu Tabak Kimin?
- 06:00 Kefaret
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
- 11:15 MasterChef Türkiye All Star
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 MasterChef Türkiye All Star
- 00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 03:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
- 05:00 Tuzak