Bugün hangi diziler var? 11 Nisan Pazartesi TV yayın akışı... Bu akşam televizyonda neler var? TV8, Star TV, Kanal D, FOX TV bugünkü TV yayın akışı
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11 Nisan 2022 Pazartesi günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. gelecek? Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim, Ada Masalı, Aziz, Camdaki Kız, Gönül Dağı, Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Misafir, Survivor, Evlilik Hakkında Her Şey, Kalp Yarası, Masumlar Apartmanı, Yasak Elma, Yalancı, Kırmızı Oda, Barbaroslar, Yargı, Teşkilat yeni bölümü olacak mı? Bugün hangi diziler var? 11 Nisan Pazartesi TV8, Star TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
Bu akşam televizyonda neler var? 11 Şubat Nisan TV yayın akışı bugün hangi diziler var sorusunun yanıtı merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 11 Nisan yayın akışı Bugün hangi diziler var? 11 Nisan Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 11 Nisan Pazartesi ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!
Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 24 Şubat Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Üç Kuruş
- 00:15 İyi Aile Çocuğu (Yerli Sinema)
- 01:45 Oğlum
- 04:45 İyi Aile Çocuğu(Yerli Sinema)
- 16:00 Fulya İle Umudun Olsun
- 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
- 20:30 Yasak Elma
- 23:45 Evlilik Hakkında Her Şey
- 02:15 Son Yaz
- 03:00 Fatih Savaş İşe Sahur Sohbetleri
- 05:15 Zümrüdüanka
- 16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
- 16:45 Arka Sokaklar
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Recep İvedik 2(Yerli Sinema)
- 22:15 Recep İvedik 2 (Yerli Sinema)
- 00:30 Sadakatsiz
- 02:45 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti
- 05:15 Yabancı Damat
- 16:00 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
- 20:00 Hakim
- 22:10 Hakim
- 00:20 Jumanji: Vahşi Orman (Yabancı Sinema)
- 02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel
- 02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur
- 05:25 Hz. Ömer
- 16:00 Pelin'in Mutfağı
- 18:30 Star Ana Haber
- 20:00 Deliha (Yerli Sinema)
- 22:30 Deliha (Yerli Sinema)
- 00:30 Pelin Mutfağı
- 02:00 Aramızda Kalsın
- 03:00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi
- 05:20 Söz
- 15:15 Bir İyilik Hikayesi
- 15:30 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
- 17:00 Ana Haber
- 17:25 İddiaların Aksine
- 17:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
- 19:00 Ramazan Sevinci
- 20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
- 00:15 Kasaba Doktoru
- 02:40 Ramazan Günlüğü
- 03:05 Sahur Bereketi
- 05:05 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
- 15:00 Canım Annem
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor All Star (Yeni Bölüm)
- 00:15 Survivor Ekstra
- 02:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular Ramazan
- 04:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular Ramazan
- 05:30 Oynat Bakalım
En çok hangisine yapılan zam sizi etkiledi? #Zam | #Enflasyon— Haberler (@Haberler) April 7, 2022