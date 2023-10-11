Televizyon dünyası her gün birbirinden farklı ve renkli dizilerle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki bugün hangi diziler var? Hangi kanalda hangi dizi saat kaçta başlıyor? İşte, bugünkü yayın akışı ve dizi programları hakkında detaylı bilgiler...

Bugün hangi diziler var? 11 EKİM TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam televizyonda ne var?

Bugün hangi diziler var sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. 11 Ekim Çarşamba günü televizyon yayın akışında hangi diziler yer alacak merak konusu oldu. Arama motorlarında bu akşam televizyonda yayınlanacak diziler sorgulatılıyor. Filmseverler tarafından televizyon yayın akışı araştırılmaktadır. Peki, Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? Detaylar haberimizde...

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Benim Güzel Ailem - TRT 1 - 20.00

Çöp Adam - Star Tv - 20.00

Dönence - Kanal D - 20.00

Kuruluş Osman - ATV - 20.00