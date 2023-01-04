Halka arz ile yakından ilgilenenlerin merak ettikleri arasında hangi şirketin hangi gün halka arz olduğu konusu yer alıyor. Her gün arama motorlarında Bugün halka arz var mı? Bugün hangi şirketler halka arz oluyor? 4 Ocak halka arz olan şirketler araması yapılıyor. İşte merak edilenler...

Borsa ile ilgilenenlerin gündeminde bugün hangi şirketlerin halka arz olduğu yer alıyor. Arama motorlarında Bugün halka arz var mı? Bugün hangi şirketler halka arz oluyor? 4 Ocak halka arz olan şirketler araması yapılıyor. Halka arzı yakından takip edenler için Bugün halka arz var mı? Bugün hangi şirketler halka arz oluyor? sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte detaylar...

BUGÜN HALKA ARZ VAR MI?



4 Ocak gününde halka arz olacak şirketler şöyle;

Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş. bugün halka arz talep topluyor.

SÖKE DEĞİRMENCİLİK HALKA ARZ NE ZAMAN?

Söke Değirmencilik halka arz tarihi 4-5-6 Ocak 202309:00-17:00 aralığında gerçekleşecek.

SÖKE UN HANGİ BANKALARDA VAR?

Söke Değirmencilik, QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.

SÖKE UN NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

Söke Değirmencilik, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak.

Bugün gong başlatan, işlem görmeye başlayan halka arzlar ise şöyle;

SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş.

SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri , halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak. 29- 29 Aralık tarihinde halka arz olmasının ardından 4 Ocak tarihinde borsada işlem görmeye başladı.

SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ HANGİ BANKALARDA VAR?

SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.

SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ HALKA ARZ NE ZAMAN?

SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri halka arz tarihi 28-29 Aralık 2022 10:30-13:00 olarak belirlendi.

Oncosem Onkolojik Sistemler San. ve Tic. A.Ş.

ONCOSEM HANGİ BANKALARDA VAR?

Oncosem, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile satın alınabilecek.

ONCOSEM NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

Oncosem, 4 Ocak tarihinde Borsa'da işlem görecek.

ONCOSEM HALKA ARZ NE ZAMAN?

Oncosem'in halka arz tarihi 28-29 Aralık 202210:30-13:00 olarak belirlendi.