Bugün halka arz var mı? Bugün hangi şirketler halka arz oluyor? 4 Ocak halka arz olan şirketler!
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Halka arz ile yakından ilgilenenlerin merak ettikleri arasında hangi şirketin hangi gün halka arz olduğu konusu yer alıyor. Her gün arama motorlarında Bugün halka arz var mı? Bugün hangi şirketler halka arz oluyor? 4 Ocak halka arz olan şirketler araması yapılıyor. İşte merak edilenler...
Borsa ile ilgilenenlerin gündeminde bugün hangi şirketlerin halka arz olduğu yer alıyor. Arama motorlarında Bugün halka arz var mı? Bugün hangi şirketler halka arz oluyor? 4 Ocak halka arz olan şirketler araması yapılıyor. Halka arzı yakından takip edenler için Bugün halka arz var mı? Bugün hangi şirketler halka arz oluyor? sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte detaylar...
4 Ocak gününde halka arz olacak şirketler şöyle;
- Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş. bugün halka arz talep topluyor.
Söke Değirmencilik halka arz tarihi 4-5-6 Ocak 202309:00-17:00 aralığında gerçekleşecek.
Söke Değirmencilik, QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.
Söke Değirmencilik, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak.
Bugün gong başlatan, işlem görmeye başlayan halka arzlar ise şöyle;
- SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.Ş.
SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri , halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak. 29- 29 Aralık tarihinde halka arz olmasının ardından 4 Ocak tarihinde borsada işlem görmeye başladı.
SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.
SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri halka arz tarihi 28-29 Aralık 2022 10:30-13:00 olarak belirlendi.
- Oncosem Onkolojik Sistemler San. ve Tic. A.Ş.
Oncosem, İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile satın alınabilecek.
Oncosem, 4 Ocak tarihinde Borsa'da işlem görecek.
Oncosem'in halka arz tarihi 28-29 Aralık 202210:30-13:00 olarak belirlendi.
TFF'nin yayınladığı VAR kayıtlarının ardından hakemler ile alakalı aldığı yaptırım kararını doğru buluyor musunuz?— Haberler.com (@Haberler) January 3, 2023