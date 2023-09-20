Bu hafta halka arz var mı? Bugün yeni halka arz olacak hisseler var mı? 18-22 Eylül ayı halka arzları!
Halka arz takip eden vatandaşlar Bugün halka arz var mı? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, onaylanan halka arz başvurularının onaylandığını açıklıyor. Vatandaşlar ise Bugün halka arz var mı? Halka arz olacak şirketler neler? Bu hafta halka arz olacak şirketler ve Eylül ayı halka arzları araması yapıyor.
Halka arz ile yakından ilgilenen vatandaşların halka arzları takip etmesiyle beraber bugün hangi şirketlerin halka arz olacağını araştırılmaya başlandı. Arama motorlarında ise Bugün halka arz var mı? Halka arz olacak şirketler neler? Eylül ayı halka arzları araması yapılıyor. Peki, Bu hafta halka arz olacak şirketler İşte SPK tarafından halka arzı onaylanan şirketler ve onay bekleyenler!
Dmr Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. 21-22 Eylül'de halka arz olacak.
Simit Sarayı, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.
Simit Sarayı halka arzın talep toplama tarihinin bitmesinin ardından borsada işlem görmesi bekleniyor.
Simit Sarayı 10,24 TL'den halka arz olacak.
Simit Sarayı hisse kodu #DMRGD olarak belirlendi.
Simit Sarayı şirketi 75,000,000 lot veriyor.
Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Dmr Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş.
Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.
Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.
(Penti) Penca Tekstil Çorap San. ve Tic. A.Ş.
Alcas Metal Sanayi A.Ş.
Meka Beton Santralleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.
Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Gama Recycle Sürdürülebilir Teknolojiler A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Rönesans Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.
Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş.
Akçelik Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.
Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Techmine Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Dofer Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.
Mega Metal San. ve Tic. A.Ş.
Borlease Otomotiv A.Ş.
Narlı Feribot İşletmeciliği A.Ş.
Ferbis Tarım Tic. ve San. A.Ş. / Başvuru Sürecinde
Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş. / Başvuru Sürecinde
Cosmer Kimya San. ve Tic. A.Ş. / Başvuru Sürecinde
Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Tavuk Dünyası Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş.
Kızılay İçecek San. ve Tic. A.Ş.
Yeşil Global Enerji A.Ş. / Başvuru Sürecinde
Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş. / Başvuru Sürecinde
Kaymet Metal İmalat San. ve Tic. A.Ş.
HDM Çelik Boru San. ve Tic. A.Ş.
Kıraç Galvaniz San. ve Tic. A.Ş.
Netcad Yazılım A.Ş.
Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş.
OutMedya İletişim A.Ş.
Destek Finans Faktoring A.Ş.
Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm San. Tic. A.Ş.
Tezkim Tarımsal Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.
IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.
Güllük Mandalya Turizm Liman İşletmeleri A.Ş.
SMM Tekstil A.Ş.
Sümer Faktoring A.Ş.
Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm San. Tic. A.Ş.
Omega Elektrik Pano A.Ş.
Biteks İplik San. ve Tic. A.Ş. / ERTELENDİ
Balsu Gıda San. ve Tic. A.Ş. / ERTELENDİ
Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş. / REDDEDİLDİ
|Sıra No
|Pay Kodu
|Bülten Adı
|1
|AVOD
|A.V.O.D GIDA VE TARIM
|2
|ACSEL
|ACIPAYAM SELULOZ
|3
|ADESE
|ADESE GAYRIMENKUL
|4
|AFYON
|AFYON CIMENTO
|5
|AHGAZ
|AHLATCI DOGALGAZ
|6
|AKCNS
|AKCANSA
|7
|ATEKS
|AKIN TEKSTIL
|8
|AKSGY
|AKIS GMYO
|9
|AKMGY
|AKMERKEZ GMYO
|10
|AKSA
|AKSA
|11
|AKSEN
|AKSA ENERJI
|12
|ALBRK
|ALBARAKA TURK
|13
|ALCTL
|ALCATEL LUCENT TELETAS
|14
|ALFAS
|ALFA SOLAR ENERJI
|15
|ALKA
|ALKIM KAGIT
|16
|ALKIM
|ALKIM KIMYA
|17
|ANELE
|ANEL ELEKTRIK
|18
|ARDYZ
|ARD BILISIM TEKNOLOJILERI
|19
|ARENA
|ARENA BILGISAYAR
|20
|ASELS
|ASELSAN
|21
|ASGYO
|ASCE GMYO
|22
|ASTOR
|ASTOR ENERJI
|23
|ATAGY
|ATA GMYO
|24
|ATAKP
|ATAKEY PATATES
|25
|ATATP
|ATP YAZILIM
|26
|BAKAB
|BAK AMBALAJ
|27
|BNTAS
|BANTAS AMBALAJ
|28
|BANVT
|BANVIT
|29
|BARMA
|BAREM AMBALAJ
|30
|BASGZ
|BASKENT DOGALGAZ GMYO
|31
|BAYRK
|BAYRAK TABAN SANAYI
|32
|BERA
|BERA HOLDING
|33
|BRKSN
|BERKOSAN YALITIM
|34
|BEYAZ
|BEYAZ FILO
|35
|BIENY
|BIEN YAPI URUNLERI
|36
|BLCYT
|BILICI YATIRIM
|37
|BIMAS
|BIM MAGAZALAR
|38
|BIOEN
|BIOTREND CEVRE VE ENERJI
|39
|BRLSM
|BIRLESIM MUHENDISLIK
|40
|BOBET
|BOGAZICI BETON SANAYI
|41
|BOSSA
|BOSSA
|42
|BURCE
|BURCELIK
|43
|BURVA
|BURCELIK VANA
|44
|BUCIM
|BURSA CIMENTO
|45
|CANTE
|CAN2 TERMIK
|46
|CLEBI
|CELEBI
|47
|CELHA
|CELIK HALAT
|48
|CEMAS
|CEMAS DOKUM
|49
|CEMTS
|CEMTAS
|50
|CMBTN
|CIMBETON
|51
|CIMSA
|CIMSA
|52
|CONSE
|CONSUS ENERJI
|53
|COSMO
|COSMOS YAT. HOLDING
|54
|CVKMD
|CVK MADEN
|55
|CWENE
|CW ENERJI
|56
|DAPGM
|DAP GAYRIMENKUL
|57
|DARDL
|DARDANEL
|58
|DGATE
|DATAGATE BILGISAYAR
|59
|DESA
|DESA DERI
|60
|DESPC
|DESPEC BILGISAYAR
|61
|DNISI
|DINAMIK ISI MAKINA YALITIM
|62
|DITAS
|DITAS DOGAN
|63
|DGNMO
|DOGANLAR MOBILYA
|64
|ARASE
|DOGU ARAS ENERJI
|65
|DGGYO
|DOGUS GMYO
|66
|DOAS
|DOGUS OTOMOTIV
|67
|DOGUB
|DOGUSAN
|68
|DYOBY
|DYO BOYA
|69
|EDATA
|E-DATA TEKNOLOJI
|70
|EGEEN
|EGE ENDUSTRI
|71
|EGGUB
|EGE GUBRE
|72
|EGPRO
|EGE PROFIL
|73
|EKSUN
|EKSUN GIDA
|74
|ELITE
|ELITE NATUREL ORGANIK GIDA
|75
|ENJSA
|ENERJISA ENERJI
|76
|ERCB
|ERCIYAS CELIK BORU
|77
|EREGL
|EREGLI DEMIR CELIK
|78
|ERSU
|ERSU GIDA
|79
|ESCOM
|ESCORT TEKNOLOJI
|80
|TEZOL
|EUROPAP TEZOL KAGIT
|81
|EUPWR
|EUROPOWER ENERJI
|82
|EYGYO
|EYG GMYO
|83
|FMIZP
|F-M IZMIT PISTON
|84
|FONET
|FONET BILGI TEKNOLOJILERI
|85
|FORMT
|FORMET METAL VE CAM
|86
|FORTE
|FORTE BILGI ILETISIM
|87
|FZLGY
|FUZUL GMYO
|88
|GWIND
|GALATA WIND ENERJI
|89
|GEDZA
|GEDIZ AMBALAJ
|90
|GENIL
|GEN ILAC
|91
|GENTS
|GENTAS
|92
|GEREL
|GERSAN ELEKTRIK
|93
|GMTAS
|GIMAT MAGAZACILIK
|94
|GESAN
|GIRISIM ELEKTRIK SANAYI
|95
|GOODY
|GOOD-YEAR
|96
|GRTRK
|GRAINTURK TARIM
|97
|GUBRF
|GUBRE FABRIK.
|98
|HLGYO
|HALK GMYO
|99
|HKTM
|HIDROPAR HAREKET KONTROL
|100
|HUBVC
|HUB GIRISIM
|101
|HUNER
|HUN YENILENEBILIR ENERJI
|102
|ICUGS
|ICU GIRISIM
|103
|IDGYO
|IDEALIST GMYO
|104
|IHEVA
|IHLAS EV ALETLERI
|105
|IHLGM
|IHLAS GAYRIMENKUL
|106
|IHGZT
|IHLAS GAZETECILIK
|107
|IHYAY
|IHLAS YAYIN HOLDING
|108
|IMASM
|IMAS MAKINA
|109
|INGRM
|INGRAM BILISIM
|110
|INTEM
|INTEMA
|111
|INVES
|INVESTCO HOLDING
|112
|ISSEN
|ISBIR SENTETIK DOKUMA
|113
|ISKPL
|ISIK PLASTIK
|114
|IEYHO
|ISIKLAR ENERJI YAPI HOL.
|115
|ISDMR
|ISKENDERUN DEMIR CELIK
|116
|IZINV
|IZ YATIRIM HOLDING
|117
|IZFAS
|IZMIR FIRCA
|118
|JANTS
|JANTSA JANT SANAYI
|119
|KLKIM
|KALEKIM KIMYEVI MADDELER
|120
|KLSER
|KALESERAMİK
|121
|KRDMA
|KARDEMIR (A)
|122
|KRDMB
|KARDEMIR (B)
|123
|KRDMD
|KARDEMIR (D)
|124
|KARSN
|KARSAN OTOMOTIV
|125
|KRTEK
|KARSU TEKSTIL
|126
|KARYE
|KARTAL YEN. ENERJI
|127
|KTLEV
|KATILIMEVIM TAS. FIN.
|128
|KATMR
|KATMERCILER EKIPMAN
|129
|KAYSE
|KAYSERI SEKER FABRIKASI
|130
|KERVT
|KEREVITAS GIDA
|131
|KRVGD
|KERVAN GIDA
|132
|KMPUR
|KIMTEKS POLIURETAN
|133
|KZBGY
|KIZILBUK GYO
|134
|KCAER
|KOCAER CELIK
|135
|KNFRT
|KONFRUT GIDA
|136
|KONTR
|KONTROLMATIK TEKNOLOJI
|137
|KONYA
|KONYA CIMENTO
|138
|KONKA
|KONYA KAGIT
|139
|KGYO
|KORAY GMYO
|140
|KORDS
|KORDSA TEKNIK TEKSTIL
|141
|KRGYO
|KORFEZ GMYO
|142
|KRPLS
|KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ
|143
|KOPOL
|KOZA POLYESTER
|144
|KRSTL
|KRISTAL KOLA
|145
|KRONT
|KRON TEKNOLOJI
|146
|KUTPO
|KUTAHYA PORSELEN
|147
|KUYAS
|KUYAS YATIRIM
|148
|LINK
|LINK BILGISAYAR
|149
|LKMNH
|LOKMAN HEKIM SAGLIK
|150
|LUKSK
|LUKS KADIFE
|151
|MAKIM
|MAKIM MAKINE
|152
|MAKTK
|MAKINA TAKIM
|153
|MANAS
|MANAS ENERJI YONETIMI
|154
|MTRKS
|MATRIKS BILGI DAGITIM
|155
|MAVI
|MAVI GIYIM
|156
|MEDTR
|MEDITERA TIBBI MALZEME
|157
|MEGAP
|MEGA POLIETILEN
|158
|MNDRS
|MENDERES TEKSTIL
|159
|MERCN
|MERCAN KIMYA
|160
|MERKO
|MERKO GIDA
|161
|MIATK
|MIA TEKNOLOJI
|162
|MIPAZ
|MILPA
|163
|MSGYO
|MISTRAL GMYO
|164
|MPARK
|MLP SAGLIK
|165
|MOBTL
|MOBILTEL ILETISIM
|166
|MNDTR
|MONDI TURKEY
|167
|EGEPO
|NASMED EGEPOL
|168
|NTGAZ
|NATURELGAZ
|169
|NETAS
|NETAS TELEKOM.
|170
|NIBAS
|NIGBAS NIGDE BETON
|171
|NUHCM
|NUH CIMENTO
|172
|NUGYO
|NUROL GMYO
|173
|ODAS
|ODAS ELEKTRIK
|174
|ONCSM
|ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER
|175
|ORGE
|ORGE ENERJI ELEKTRIK
|176
|OSTIM
|OSTIM ENDUSTRIYEL YAT
|177
|OTKAR
|OTOKAR
|178
|OYAKC
|OYAK CIMENTO
|179
|OYLUM
|OYLUM SINAI YATIRIMLAR
|180
|OZGYO
|OZDERICI GMYO
|181
|OZRDN
|OZERDEN PLASTIK
|182
|OZSUB
|OZSU BALIK
|183
|PNLSN
|PANELSAN CATI CEPHE
|184
|PAGYO
|PANORA GMYO
|185
|PRDGS
|PARDUS GIRISIM
|186
|PASEU
|PASIFIK EURASIA LOJISTIK
|187
|PSGYO
|PASIFIK GMYO
|188
|PCILT
|PC ILETISIM MEDYA
|189
|PGSUS
|PEGASUS
|190
|PEKGY
|PEKER GMYO
|191
|PENGD
|PENGUEN GIDA
|192
|PENTA
|PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM
|193
|PETUN
|PINAR ET VE UN
|194
|PNSUT
|PINAR SUT
|195
|PKART
|PLASTIKKART
|196
|PLTUR
|PLATFORM TURIZM
|197
|POLHO
|POLISAN HOLDING
|198
|POLTK
|POLITEKNIK METAL
|199
|RNPOL
|RAINBOW POLIKARBONAT
|200
|RALYH
|RAL YATIRIM HOLDING
|201
|RODRG
|RODRIGO TEKSTIL
|202
|RUBNS
|RUBENIS TEKSTIL
|203
|SAFKR
|SAFKAR EGE SOGUTMACILIK
|204
|SNICA
|SANICA ISI SANAYI
|205
|SANFM
|SANIFOAM ENDUSTRI
|206
|SANKO
|SANKO PAZARLAMA
|207
|SAMAT
|SARAY MATBAACILIK
|208
|SASA
|SASA POLYESTER
|209
|SAYAS
|SAY YENILENEBILIR ENERJI
|210
|SEKUR
|SEKURO PLASTIK
|211
|SELEC
|SELCUK ECZA DEPOSU
|212
|SELGD
|SELCUK GIDA
|213
|SELVA
|SELVA GIDA
|214
|SRVGY
|SERVET GMYO
|215
|SILVR
|SILVERLINE ENDUSTRI
|216
|SNGYO
|SINPAS GMYO
|217
|SMRTG
|SMART GUNES ENERJISI TEK.
|218
|SMART
|SMARTIKS YAZILIM
|219
|SOKE
|SOKE DEGIRMENCILIK
|220
|SONME
|SONMEZ FILAMENT
|221
|SUNTK
|SUN TEKSTIL
|222
|SUWEN
|SUWEN TEKSTIL
|223
|TKFEN
|TEKFEN HOLDING
|224
|TKNSA
|TEKNOSA IC VE DIS TICARET
|225
|TMPOL
|TEMAPOL POLIMER PLASTIK
|226
|TGSAS
|TGS DIS TICARET
|227
|TDGYO
|TREND GMYO
|228
|TSGYO
|TSKB GMYO
|229
|TUCLK
|TUGCELIK
|230
|TUKAS
|TUKAS
|231
|TMSN
|TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR
|232
|TUPRS
|TUPRAS
|233
|TRCAS
|TURCAS PETROL
|234
|TUREX
|TUREKS TURIZM TASIMACILIK
|235
|THYAO
|TURK HAVA YOLLARI
|236
|TRILC
|TURK ILAC SERUM
|237
|PRKAB
|TURK PRYSMIAN KABLO
|238
|TTRAK
|TURK TRAKTOR
|239
|TURGG
|TURKER PROJE GAYRIMENKUL
|240
|ULUSE
|ULUSOY ELEKTRIK
|241
|ULUUN
|ULUSOY UN SANAYI
|242
|USAK
|USAK SERAMIK
|243
|VAKKO
|VAKKO TEKSTIL
|244
|VBTYZ
|VBT YAZILIM
|245
|VERUS
|VERUSA HOLDING
|246
|VERTU
|VERUSATURK GIRISIM
|247
|VESBE
|VESTEL BEYAZ ESYA
|248
|YAPRK
|YAPRAK SUT VE BESI CIFT.
|249
|YATAS
|YATAS
|250
|YYLGD
|YAYLA GIDA
|251
|YEOTK
|YEO TEKNOLOJI ENERJI
|252
|YUNSA
|YUNSA
|253
|ZEDUR
|ZEDUR ENERJI
- Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
- Cem Zeytin A.Ş.
- Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
- Dmr Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş.
- Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.
- Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.
- (Penti) Penca Tekstil Çorap San. ve Tic. A.Ş.
- Alcas Metal Sanayi A.Ş.
- Meka Beton Santralleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.
- Ebebek Mağazacılık A.Ş.
- Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat San. A.Ş.
- Tab Gıda San. ve Tic. A.Ş.
- Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş.
- Gama Recycle Sürdürülebilir Teknolojiler A.Ş.
- Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat San. ve Tic. A.Ş.
- Reeder Teknoloji San. ve Tic. A.Ş.
- Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş.
- Tarkim Bitki Koruma San. ve Tic. A.Ş.
- Akçelik Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.
- Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
- Techmine Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
- Dofer Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.
- Mega Metal San. ve Tic. A.Ş.
- Borlease Otomotiv A.Ş.
- Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
- Narlı Feribot İşletmeciliği A.Ş.
- Başvuru Sürecinde
- Ferbis Tarım Tic. ve San. A.Ş.
- Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
- Tavuk Dünyası Gıda San. ve Tic. A.Ş.
- Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş.
- Kızılay İçecek San. ve Tic. A.Ş.
- Başvuru Sürecinde
- Yeşil Global Enerji A.Ş.
- Başvuru Sürecinde
- (Global Tower) Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş.
- Başvuru Sürecinde
- Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş.
- Başvuru Sürecinde
- Cosmer Kimya San. ve Tic. A.Ş.
- Smm Tekstil A.Ş.
- Hdm Çelik Boru San. ve Tic. A.Ş.
- Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm San. Tic. A.Ş.