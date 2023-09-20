Bu hafta halka arz var mı? Bugün yeni halka arz olacak hisseler var mı? 18-22 Eylül ayı halka arzları!

Halka arz takip eden vatandaşlar Bugün halka arz var mı? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, onaylanan halka arz başvurularının onaylandığını açıklıyor. Vatandaşlar ise Bugün halka arz var mı? Halka arz olacak şirketler neler? Bu hafta halka arz olacak şirketler ve Eylül ayı halka arzları araması yapıyor.