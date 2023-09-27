Bugün halka arz var mı? 25-29 Eylül halka arz takvimi! Bu hafta halka arz olacak yeni hisseler neler?
Hisse ile ilgilenen vatandaşlar bugün piyasada halka arz olup olmadığını merak ediyorlar. Sermaye Piyasası Kurulu, onaylanmış halka arz başvurularının onaylandığını duyurdu. Aynı zamanda bu hafta içinde gerçekleşecek yeni halka arzları araştıran vatandaşlar, 25-29 Eylül tarihleri arasında halka arz yapacak şirketlerin listesini inceliyorlar. Peki, Bugün halka arz var mı? 25-29 Eylül halka arz takvimi! Bu hafta halka arz olacak yeni hisseler neler?
Halka arz konusuna büyük ilgi gösteren vatandaşlar, bugün piyasada hangi şirketlerin halka arz yapacağını araştırmaya başladılar. Arama motorlarında "Bugün halka arz var mı? Halka arz olacak şirketler neler?" gibi Eylül ayı halka arzları ile ilgili sorgular da artış gösteriyor. İşte bu hafta halka arz olacak SPK onaylı şirketler!
25-29 Eylül tarihlerinde halka arz olacak firma yok. Sümer Varlık Yönetim A.Ş., Artemis Halı A.Ş., Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş., Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş. şirketlerinin halka arzının kısa süre içerisinde duyurulması bekleniyor.
Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.
Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.
(Penti) Penca Tekstil Çorap San. ve Tic. A.Ş.
Alcas Metal Sanayi A.Ş.
Meka Beton Santralleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.
Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Gama Recycle Sürdürülebilir Teknolojiler A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Rönesans Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.
Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş.
Akçelik Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.
Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Techmine Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Dofer Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.
Mega Metal San. ve Tic. A.Ş.
Borlease Otomotiv A.Ş.
Narlı Feribot İşletmeciliği A.Ş.
Ferbis Tarım Tic. ve San. A.Ş. / Başvuru Sürecinde
Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş. / Başvuru Sürecinde
Cosmer Kimya San. ve Tic. A.Ş. / Başvuru Sürecinde
Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Tavuk Dünyası Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş.
Kızılay İçecek San. ve Tic. A.Ş.
Yeşil Global Enerji A.Ş. / Başvuru Sürecinde
Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş. / Başvuru Sürecinde
Kaymet Metal İmalat San. ve Tic. A.Ş.
HDM Çelik Boru San. ve Tic. A.Ş.
Kıraç Galvaniz San. ve Tic. A.Ş.
Netcad Yazılım A.Ş.
Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş.
OutMedya İletişim A.Ş.
Destek Finans Faktoring A.Ş.
Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm San. Tic. A.Ş.
Tezkim Tarımsal Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.
IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.
Güllük Mandalya Turizm Liman İşletmeleri A.Ş.
SMM Tekstil A.Ş.
Sümer Faktoring A.Ş.
Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm San. Tic. A.Ş.
Omega Elektrik Pano A.Ş.
Biteks İplik San. ve Tic. A.Ş. / ERTELENDİ
Balsu Gıda San. ve Tic. A.Ş. / ERTELENDİ
Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş. / REDDEDİLDİ
|Sıra No
|Pay Kodu
|Bülten Adı
|1
|AVOD
|A.V.O.D GIDA VE TARIM
|2
|ACSEL
|ACIPAYAM SELULOZ
|3
|ADESE
|ADESE GAYRIMENKUL
|4
|AFYON
|AFYON CIMENTO
|5
|AHGAZ
|AHLATCI DOGALGAZ
|6
|AKCNS
|AKCANSA
|7
|ATEKS
|AKIN TEKSTIL
|8
|AKSGY
|AKIS GMYO
|9
|AKMGY
|AKMERKEZ GMYO
|10
|AKSA
|AKSA
|11
|AKSEN
|AKSA ENERJI
|12
|ALBRK
|ALBARAKA TURK
|13
|ALCTL
|ALCATEL LUCENT TELETAS
|14
|ALFAS
|ALFA SOLAR ENERJI
|15
|ALKA
|ALKIM KAGIT
|16
|ALKIM
|ALKIM KIMYA
|17
|ANELE
|ANEL ELEKTRIK
|18
|ARDYZ
|ARD BILISIM TEKNOLOJILERI
|19
|ARENA
|ARENA BILGISAYAR
|20
|ASELS
|ASELSAN
|21
|ASGYO
|ASCE GMYO
|22
|ASTOR
|ASTOR ENERJI
|23
|ATAGY
|ATA GMYO
|24
|ATAKP
|ATAKEY PATATES
|25
|ATATP
|ATP YAZILIM
|26
|BAKAB
|BAK AMBALAJ
|27
|BNTAS
|BANTAS AMBALAJ
|28
|BANVT
|BANVIT
|29
|BARMA
|BAREM AMBALAJ
|30
|BASGZ
|BASKENT DOGALGAZ GMYO
|31
|BAYRK
|BAYRAK TABAN SANAYI
|32
|BERA
|BERA HOLDING
|33
|BRKSN
|BERKOSAN YALITIM
|34
|BEYAZ
|BEYAZ FILO
|35
|BIENY
|BIEN YAPI URUNLERI
|36
|BLCYT
|BILICI YATIRIM
|37
|BIMAS
|BIM MAGAZALAR
|38
|BIOEN
|BIOTREND CEVRE VE ENERJI
|39
|BRLSM
|BIRLESIM MUHENDISLIK
|40
|BOBET
|BOGAZICI BETON SANAYI
|41
|BOSSA
|BOSSA
|42
|BURCE
|BURCELIK
|43
|BURVA
|BURCELIK VANA
|44
|BUCIM
|BURSA CIMENTO
|45
|CANTE
|CAN2 TERMIK
|46
|CLEBI
|CELEBI
|47
|CELHA
|CELIK HALAT
|48
|CEMAS
|CEMAS DOKUM
|49
|CEMTS
|CEMTAS
|50
|CMBTN
|CIMBETON
|51
|CIMSA
|CIMSA
|52
|CONSE
|CONSUS ENERJI
|53
|COSMO
|COSMOS YAT. HOLDING
|54
|CVKMD
|CVK MADEN
|55
|CWENE
|CW ENERJI
|56
|DAPGM
|DAP GAYRIMENKUL
|57
|DARDL
|DARDANEL
|58
|DGATE
|DATAGATE BILGISAYAR
|59
|DESA
|DESA DERI
|60
|DESPC
|DESPEC BILGISAYAR
|61
|DNISI
|DINAMIK ISI MAKINA YALITIM
|62
|DITAS
|DITAS DOGAN
|63
|DGNMO
|DOGANLAR MOBILYA
|64
|ARASE
|DOGU ARAS ENERJI
|65
|DGGYO
|DOGUS GMYO
|66
|DOAS
|DOGUS OTOMOTIV
|67
|DOGUB
|DOGUSAN
|68
|DYOBY
|DYO BOYA
|69
|EDATA
|E-DATA TEKNOLOJI
|70
|EGEEN
|EGE ENDUSTRI
|71
|EGGUB
|EGE GUBRE
|72
|EGPRO
|EGE PROFIL
|73
|EKSUN
|EKSUN GIDA
|74
|ELITE
|ELITE NATUREL ORGANIK GIDA
|75
|ENJSA
|ENERJISA ENERJI
|76
|ERCB
|ERCIYAS CELIK BORU
|77
|EREGL
|EREGLI DEMIR CELIK
|78
|ERSU
|ERSU GIDA
|79
|ESCOM
|ESCORT TEKNOLOJI
|80
|TEZOL
|EUROPAP TEZOL KAGIT
|81
|EUPWR
|EUROPOWER ENERJI
|82
|EYGYO
|EYG GMYO
|83
|FMIZP
|F-M IZMIT PISTON
|84
|FONET
|FONET BILGI TEKNOLOJILERI
|85
|FORMT
|FORMET METAL VE CAM
|86
|FORTE
|FORTE BILGI ILETISIM
|87
|FZLGY
|FUZUL GMYO
|88
|GWIND
|GALATA WIND ENERJI
|89
|GEDZA
|GEDIZ AMBALAJ
|90
|GENIL
|GEN ILAC
|91
|GENTS
|GENTAS
|92
|GEREL
|GERSAN ELEKTRIK
|93
|GMTAS
|GIMAT MAGAZACILIK
|94
|GESAN
|GIRISIM ELEKTRIK SANAYI
|95
|GOODY
|GOOD-YEAR
|96
|GRTRK
|GRAINTURK TARIM
|97
|GUBRF
|GUBRE FABRIK.
|98
|HLGYO
|HALK GMYO
|99
|HKTM
|HIDROPAR HAREKET KONTROL
|100
|HUBVC
|HUB GIRISIM
|101
|HUNER
|HUN YENILENEBILIR ENERJI
|102
|ICUGS
|ICU GIRISIM
|103
|IDGYO
|IDEALIST GMYO
|104
|IHEVA
|IHLAS EV ALETLERI
|105
|IHLGM
|IHLAS GAYRIMENKUL
|106
|IHGZT
|IHLAS GAZETECILIK
|107
|IHYAY
|IHLAS YAYIN HOLDING
|108
|IMASM
|IMAS MAKINA
|109
|INGRM
|INGRAM BILISIM
|110
|INTEM
|INTEMA
|111
|INVES
|INVESTCO HOLDING
|112
|ISSEN
|ISBIR SENTETIK DOKUMA
|113
|ISKPL
|ISIK PLASTIK
|114
|IEYHO
|ISIKLAR ENERJI YAPI HOL.
|115
|ISDMR
|ISKENDERUN DEMIR CELIK
|116
|IZINV
|IZ YATIRIM HOLDING
|117
|IZFAS
|IZMIR FIRCA
|118
|JANTS
|JANTSA JANT SANAYI
|119
|KLKIM
|KALEKIM KIMYEVI MADDELER
|120
|KLSER
|KALESERAMİK
|121
|KRDMA
|KARDEMIR (A)
|122
|KRDMB
|KARDEMIR (B)
|123
|KRDMD
|KARDEMIR (D)
|124
|KARSN
|KARSAN OTOMOTIV
|125
|KRTEK
|KARSU TEKSTIL
|126
|KARYE
|KARTAL YEN. ENERJI
|127
|KTLEV
|KATILIMEVIM TAS. FIN.
|128
|KATMR
|KATMERCILER EKIPMAN
|129
|KAYSE
|KAYSERI SEKER FABRIKASI
|130
|KERVT
|KEREVITAS GIDA
|131
|KRVGD
|KERVAN GIDA
|132
|KMPUR
|KIMTEKS POLIURETAN
|133
|KZBGY
|KIZILBUK GYO
|134
|KCAER
|KOCAER CELIK
|135
|KNFRT
|KONFRUT GIDA
|136
|KONTR
|KONTROLMATIK TEKNOLOJI
|137
|KONYA
|KONYA CIMENTO
|138
|KONKA
|KONYA KAGIT
|139
|KGYO
|KORAY GMYO
|140
|KORDS
|KORDSA TEKNIK TEKSTIL
|141
|KRGYO
|KORFEZ GMYO
|142
|KRPLS
|KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ
|143
|KOPOL
|KOZA POLYESTER
|144
|KRSTL
|KRISTAL KOLA
|145
|KRONT
|KRON TEKNOLOJI
|146
|KUTPO
|KUTAHYA PORSELEN
|147
|KUYAS
|KUYAS YATIRIM
|148
|LINK
|LINK BILGISAYAR
|149
|LKMNH
|LOKMAN HEKIM SAGLIK
|150
|LUKSK
|LUKS KADIFE
|151
|MAKIM
|MAKIM MAKINE
|152
|MAKTK
|MAKINA TAKIM
|153
|MANAS
|MANAS ENERJI YONETIMI
|154
|MTRKS
|MATRIKS BILGI DAGITIM
|155
|MAVI
|MAVI GIYIM
|156
|MEDTR
|MEDITERA TIBBI MALZEME
|157
|MEGAP
|MEGA POLIETILEN
|158
|MNDRS
|MENDERES TEKSTIL
|159
|MERCN
|MERCAN KIMYA
|160
|MERKO
|MERKO GIDA
|161
|MIATK
|MIA TEKNOLOJI
|162
|MIPAZ
|MILPA
|163
|MSGYO
|MISTRAL GMYO
|164
|MPARK
|MLP SAGLIK
|165
|MOBTL
|MOBILTEL ILETISIM
|166
|MNDTR
|MONDI TURKEY
|167
|EGEPO
|NASMED EGEPOL
|168
|NTGAZ
|NATURELGAZ
|169
|NETAS
|NETAS TELEKOM.
|170
|NIBAS
|NIGBAS NIGDE BETON
|171
|NUHCM
|NUH CIMENTO
|172
|NUGYO
|NUROL GMYO
|173
|ODAS
|ODAS ELEKTRIK
|174
|ONCSM
|ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER
|175
|ORGE
|ORGE ENERJI ELEKTRIK
|176
|OSTIM
|OSTIM ENDUSTRIYEL YAT
|177
|OTKAR
|OTOKAR
|178
|OYAKC
|OYAK CIMENTO
|179
|OYLUM
|OYLUM SINAI YATIRIMLAR
|180
|OZGYO
|OZDERICI GMYO
|181
|OZRDN
|OZERDEN PLASTIK
|182
|OZSUB
|OZSU BALIK
|183
|PNLSN
|PANELSAN CATI CEPHE
|184
|PAGYO
|PANORA GMYO
|185
|PRDGS
|PARDUS GIRISIM
|186
|PASEU
|PASIFIK EURASIA LOJISTIK
|187
|PSGYO
|PASIFIK GMYO
|188
|PCILT
|PC ILETISIM MEDYA
|189
|PGSUS
|PEGASUS
|190
|PEKGY
|PEKER GMYO
|191
|PENGD
|PENGUEN GIDA
|192
|PENTA
|PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM
|193
|PETUN
|PINAR ET VE UN
|194
|PNSUT
|PINAR SUT
|195
|PKART
|PLASTIKKART
|196
|PLTUR
|PLATFORM TURIZM
|197
|POLHO
|POLISAN HOLDING
|198
|POLTK
|POLITEKNIK METAL
|199
|RNPOL
|RAINBOW POLIKARBONAT
|200
|RALYH
|RAL YATIRIM HOLDING
|201
|RODRG
|RODRIGO TEKSTIL
|202
|RUBNS
|RUBENIS TEKSTIL
|203
|SAFKR
|SAFKAR EGE SOGUTMACILIK
|204
|SNICA
|SANICA ISI SANAYI
|205
|SANFM
|SANIFOAM ENDUSTRI
|206
|SANKO
|SANKO PAZARLAMA
|207
|SAMAT
|SARAY MATBAACILIK
|208
|SASA
|SASA POLYESTER
|209
|SAYAS
|SAY YENILENEBILIR ENERJI
|210
|SEKUR
|SEKURO PLASTIK
|211
|SELEC
|SELCUK ECZA DEPOSU
|212
|SELGD
|SELCUK GIDA
|213
|SELVA
|SELVA GIDA
|214
|SRVGY
|SERVET GMYO
|215
|SILVR
|SILVERLINE ENDUSTRI
|216
|SNGYO
|SINPAS GMYO
|217
|SMRTG
|SMART GUNES ENERJISI TEK.
|218
|SMART
|SMARTIKS YAZILIM
|219
|SOKE
|SOKE DEGIRMENCILIK
|220
|SONME
|SONMEZ FILAMENT
|221
|SUNTK
|SUN TEKSTIL
|222
|SUWEN
|SUWEN TEKSTIL
|223
|TKFEN
|TEKFEN HOLDING
|224
|TKNSA
|TEKNOSA IC VE DIS TICARET
|225
|TMPOL
|TEMAPOL POLIMER PLASTIK
|226
|TGSAS
|TGS DIS TICARET
|227
|TDGYO
|TREND GMYO
|228
|TSGYO
|TSKB GMYO
|229
|TUCLK
|TUGCELIK
|230
|TUKAS
|TUKAS
|231
|TMSN
|TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR
|232
|TUPRS
|TUPRAS
|233
|TRCAS
|TURCAS PETROL
|234
|TUREX
|TUREKS TURIZM TASIMACILIK
|235
|THYAO
|TURK HAVA YOLLARI
|236
|TRILC
|TURK ILAC SERUM
|237
|PRKAB
|TURK PRYSMIAN KABLO
|238
|TTRAK
|TURK TRAKTOR
|239
|TURGG
|TURKER PROJE GAYRIMENKUL
|240
|ULUSE
|ULUSOY ELEKTRIK
|241
|ULUUN
|ULUSOY UN SANAYI
|242
|USAK
|USAK SERAMIK
|243
|VAKKO
|VAKKO TEKSTIL
|244
|VBTYZ
|VBT YAZILIM
|245
|VERUS
|VERUSA HOLDING
|246
|VERTU
|VERUSATURK GIRISIM
|247
|VESBE
|VESTEL BEYAZ ESYA
|248
|YAPRK
|YAPRAK SUT VE BESI CIFT.
|249
|YATAS
|YATAS
|250
|YYLGD
|YAYLA GIDA
|251
|YEOTK
|YEO TEKNOLOJI ENERJI
|252
|YUNSA
|YUNSA
|253
|ZEDUR
|ZEDUR ENERJI