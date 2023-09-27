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Bugün halka arz var mı? 25-29 Eylül halka arz takvimi! Bu hafta halka arz olacak yeni hisseler neler?

Gündem Haberleri

Hisse ile ilgilenen vatandaşlar bugün piyasada halka arz olup olmadığını merak ediyorlar. Sermaye Piyasası Kurulu, onaylanmış halka arz başvurularının onaylandığını duyurdu. Aynı zamanda bu hafta içinde gerçekleşecek yeni halka arzları araştıran vatandaşlar, 25-29 Eylül tarihleri arasında halka arz yapacak şirketlerin listesini inceliyorlar. Peki, Bugün halka arz var mı? 25-29 Eylül halka arz takvimi! Bu hafta halka arz olacak yeni hisseler neler?

Halka arz konusuna büyük ilgi gösteren vatandaşlar, bugün piyasada hangi şirketlerin halka arz yapacağını araştırmaya başladılar. Arama motorlarında "Bugün halka arz var mı? Halka arz olacak şirketler neler?" gibi Eylül ayı halka arzları ile ilgili sorgular da artış gösteriyor. İşte bu hafta halka arz olacak SPK onaylı şirketler!

25-29 Eylül tarihlerinde halka arz olacak firma yok. Sümer Varlık Yönetim A.Ş., Artemis Halı A.Ş., Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş., Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş. şirketlerinin halka arzının kısa süre içerisinde duyurulması bekleniyor.

Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.

Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.

(Penti) Penca Tekstil Çorap San. ve Tic. A.Ş.

Alcas Metal Sanayi A.Ş.

Meka Beton Santralleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Gama Recycle Sürdürülebilir Teknolojiler A.Ş.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Rönesans Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.

Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş.

Akçelik Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.

Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Techmine Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Dofer Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.

Mega Metal San. ve Tic. A.Ş.

Borlease Otomotiv A.Ş.

Narlı Feribot İşletmeciliği A.Ş.

Ferbis Tarım Tic. ve San. A.Ş. / Başvuru Sürecinde

Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş. / Başvuru Sürecinde

Cosmer Kimya San. ve Tic. A.Ş. / Başvuru Sürecinde

Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Tavuk Dünyası Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş.

Kızılay İçecek San. ve Tic. A.Ş.

Yeşil Global Enerji A.Ş. / Başvuru Sürecinde

Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş. / Başvuru Sürecinde

Kaymet Metal İmalat San. ve Tic. A.Ş.

HDM Çelik Boru San. ve Tic. A.Ş.

Kıraç Galvaniz San. ve Tic. A.Ş.

Netcad Yazılım A.Ş.

Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş.

OutMedya İletişim A.Ş.

Destek Finans Faktoring A.Ş.

Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm San. Tic. A.Ş.

Tezkim Tarımsal Kimya San. ve Tic. A.Ş.

Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.

IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.

Güllük Mandalya Turizm Liman İşletmeleri A.Ş.

SMM Tekstil A.Ş.

Sümer Faktoring A.Ş.

Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm San. Tic. A.Ş.

Omega Elektrik Pano A.Ş.

Biteks İplik San. ve Tic. A.Ş. / ERTELENDİ

Balsu Gıda San. ve Tic. A.Ş. / ERTELENDİ

Efeler Çiftliği Tarım ve Hayvancılık A.Ş. / REDDEDİLDİ

Sıra NoPay KoduBülten Adı
1AVODA.V.O.D GIDA VE TARIM
2ACSELACIPAYAM SELULOZ
3ADESEADESE GAYRIMENKUL
4AFYONAFYON CIMENTO
5AHGAZAHLATCI DOGALGAZ
6AKCNSAKCANSA
7ATEKSAKIN TEKSTIL
8AKSGYAKIS GMYO
9AKMGYAKMERKEZ GMYO
10AKSAAKSA
11AKSENAKSA ENERJI
12ALBRKALBARAKA TURK
13ALCTLALCATEL LUCENT TELETAS
14ALFASALFA SOLAR ENERJI
15ALKAALKIM KAGIT
16ALKIMALKIM KIMYA
17ANELEANEL ELEKTRIK
18ARDYZARD BILISIM TEKNOLOJILERI
19ARENAARENA BILGISAYAR
20ASELSASELSAN
21ASGYOASCE GMYO
22ASTORASTOR ENERJI
23ATAGYATA GMYO
24ATAKPATAKEY PATATES
25ATATPATP YAZILIM
26BAKABBAK AMBALAJ
27BNTASBANTAS AMBALAJ
28BANVTBANVIT
29BARMABAREM AMBALAJ
30BASGZBASKENT DOGALGAZ GMYO
31BAYRKBAYRAK TABAN SANAYI
32BERABERA HOLDING
33BRKSNBERKOSAN YALITIM
34BEYAZBEYAZ FILO
35BIENYBIEN YAPI URUNLERI
36BLCYTBILICI YATIRIM
37BIMASBIM MAGAZALAR
38BIOENBIOTREND CEVRE VE ENERJI
39BRLSMBIRLESIM MUHENDISLIK
40BOBETBOGAZICI BETON SANAYI
41BOSSABOSSA
42BURCEBURCELIK
43BURVABURCELIK VANA
44BUCIMBURSA CIMENTO
45CANTECAN2 TERMIK
46CLEBICELEBI
47CELHACELIK HALAT
48CEMASCEMAS DOKUM
49CEMTSCEMTAS
50CMBTNCIMBETON
51CIMSACIMSA
52CONSECONSUS ENERJI
53COSMOCOSMOS YAT. HOLDING
54CVKMDCVK MADEN
55CWENECW ENERJI
56DAPGMDAP GAYRIMENKUL
57DARDLDARDANEL
58DGATEDATAGATE BILGISAYAR
59DESADESA DERI
60DESPCDESPEC BILGISAYAR
61DNISIDINAMIK ISI MAKINA YALITIM
62DITASDITAS DOGAN
63DGNMODOGANLAR MOBILYA
64ARASEDOGU ARAS ENERJI
65DGGYODOGUS GMYO
66DOASDOGUS OTOMOTIV
67DOGUBDOGUSAN
68DYOBYDYO BOYA
69EDATAE-DATA TEKNOLOJI
70EGEENEGE ENDUSTRI
71EGGUBEGE GUBRE
72EGPROEGE PROFIL
73EKSUNEKSUN GIDA
74ELITEELITE NATUREL ORGANIK GIDA
75ENJSAENERJISA ENERJI
76ERCBERCIYAS CELIK BORU
77EREGLEREGLI DEMIR CELIK
78ERSUERSU GIDA
79ESCOMESCORT TEKNOLOJI
80TEZOLEUROPAP TEZOL KAGIT
81EUPWREUROPOWER ENERJI
82EYGYOEYG GMYO
83FMIZPF-M IZMIT PISTON
84FONETFONET BILGI TEKNOLOJILERI
85FORMTFORMET METAL VE CAM
86FORTEFORTE BILGI ILETISIM
87FZLGYFUZUL GMYO
88GWINDGALATA WIND ENERJI
89GEDZAGEDIZ AMBALAJ
90GENILGEN ILAC
91GENTSGENTAS
92GERELGERSAN ELEKTRIK
93GMTASGIMAT MAGAZACILIK
94GESANGIRISIM ELEKTRIK SANAYI
95GOODYGOOD-YEAR
96GRTRKGRAINTURK TARIM
97GUBRFGUBRE FABRIK.
98HLGYOHALK GMYO
99HKTMHIDROPAR HAREKET KONTROL
100HUBVCHUB GIRISIM
101HUNERHUN YENILENEBILIR ENERJI
102ICUGSICU GIRISIM
103IDGYOIDEALIST GMYO
104IHEVAIHLAS EV ALETLERI
105IHLGMIHLAS GAYRIMENKUL
106IHGZTIHLAS GAZETECILIK
107IHYAYIHLAS YAYIN HOLDING
108IMASMIMAS MAKINA
109INGRMINGRAM BILISIM
110INTEMINTEMA
111INVESINVESTCO HOLDING
112ISSENISBIR SENTETIK DOKUMA
113ISKPLISIK PLASTIK
114IEYHOISIKLAR ENERJI YAPI HOL.
115ISDMRISKENDERUN DEMIR CELIK
116IZINVIZ YATIRIM HOLDING
117IZFASIZMIR FIRCA
118JANTSJANTSA JANT SANAYI
119KLKIMKALEKIM KIMYEVI MADDELER
120KLSERKALESERAMİK
121KRDMAKARDEMIR (A)
122KRDMBKARDEMIR (B)
123KRDMDKARDEMIR (D)
124KARSNKARSAN OTOMOTIV
125KRTEKKARSU TEKSTIL
126KARYEKARTAL YEN. ENERJI
127KTLEVKATILIMEVIM TAS. FIN.
128KATMRKATMERCILER EKIPMAN
129KAYSEKAYSERI SEKER FABRIKASI
130KERVTKEREVITAS GIDA
131KRVGDKERVAN GIDA
132KMPURKIMTEKS POLIURETAN
133KZBGYKIZILBUK GYO
134KCAERKOCAER CELIK
135KNFRTKONFRUT GIDA
136KONTRKONTROLMATIK TEKNOLOJI
137KONYAKONYA CIMENTO
138KONKAKONYA KAGIT
139KGYOKORAY GMYO
140KORDSKORDSA TEKNIK TEKSTIL
141KRGYOKORFEZ GMYO
142KRPLSKOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ
143KOPOLKOZA POLYESTER
144KRSTLKRISTAL KOLA
145KRONTKRON TEKNOLOJI
146KUTPOKUTAHYA PORSELEN
147KUYASKUYAS YATIRIM
148LINKLINK BILGISAYAR
149LKMNHLOKMAN HEKIM SAGLIK
150LUKSKLUKS KADIFE
151MAKIMMAKIM MAKINE
152MAKTKMAKINA TAKIM
153MANASMANAS ENERJI YONETIMI
154MTRKSMATRIKS BILGI DAGITIM
155MAVIMAVI GIYIM
156MEDTRMEDITERA TIBBI MALZEME
157MEGAPMEGA POLIETILEN
158MNDRSMENDERES TEKSTIL
159MERCNMERCAN KIMYA
160MERKOMERKO GIDA
161MIATKMIA TEKNOLOJI
162MIPAZMILPA
163MSGYOMISTRAL GMYO
164MPARKMLP SAGLIK
165MOBTLMOBILTEL ILETISIM
166MNDTRMONDI TURKEY
167EGEPONASMED EGEPOL
168NTGAZNATURELGAZ
169NETASNETAS TELEKOM.
170NIBASNIGBAS NIGDE BETON
171NUHCMNUH CIMENTO
172NUGYONUROL GMYO
173ODASODAS ELEKTRIK
174ONCSMONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER
175ORGEORGE ENERJI ELEKTRIK
176OSTIMOSTIM ENDUSTRIYEL YAT
177OTKAROTOKAR
178OYAKCOYAK CIMENTO
179OYLUMOYLUM SINAI YATIRIMLAR
180OZGYOOZDERICI GMYO
181OZRDNOZERDEN PLASTIK
182OZSUBOZSU BALIK
183PNLSNPANELSAN CATI CEPHE
184PAGYOPANORA GMYO
185PRDGSPARDUS GIRISIM
186PASEUPASIFIK EURASIA LOJISTIK
187PSGYOPASIFIK GMYO
188PCILTPC ILETISIM MEDYA
189PGSUSPEGASUS
190PEKGYPEKER GMYO
191PENGDPENGUEN GIDA
192PENTAPENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM
193PETUNPINAR ET VE UN
194PNSUTPINAR SUT
195PKARTPLASTIKKART
196PLTURPLATFORM TURIZM
197POLHOPOLISAN HOLDING
198POLTKPOLITEKNIK METAL
199RNPOLRAINBOW POLIKARBONAT
200RALYHRAL YATIRIM HOLDING
201RODRGRODRIGO TEKSTIL
202RUBNSRUBENIS TEKSTIL
203SAFKRSAFKAR EGE SOGUTMACILIK
204SNICASANICA ISI SANAYI
205SANFMSANIFOAM ENDUSTRI
206SANKOSANKO PAZARLAMA
207SAMATSARAY MATBAACILIK
208SASASASA POLYESTER
209SAYASSAY YENILENEBILIR ENERJI
210SEKURSEKURO PLASTIK
211SELECSELCUK ECZA DEPOSU
212SELGDSELCUK GIDA
213SELVASELVA GIDA
214SRVGYSERVET GMYO
215SILVRSILVERLINE ENDUSTRI
216SNGYOSINPAS GMYO
217SMRTGSMART GUNES ENERJISI TEK.
218SMARTSMARTIKS YAZILIM
219SOKESOKE DEGIRMENCILIK
220SONMESONMEZ FILAMENT
221SUNTKSUN TEKSTIL
222SUWENSUWEN TEKSTIL
223TKFENTEKFEN HOLDING
224TKNSATEKNOSA IC VE DIS TICARET
225TMPOLTEMAPOL POLIMER PLASTIK
226TGSASTGS DIS TICARET
227TDGYOTREND GMYO
228TSGYOTSKB GMYO
229TUCLKTUGCELIK
230TUKASTUKAS
231TMSNTUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR
232TUPRSTUPRAS
233TRCASTURCAS PETROL
234TUREXTUREKS TURIZM TASIMACILIK
235THYAOTURK HAVA YOLLARI
236TRILCTURK ILAC SERUM
237PRKABTURK PRYSMIAN KABLO
238TTRAKTURK TRAKTOR
239TURGGTURKER PROJE GAYRIMENKUL
240ULUSEULUSOY ELEKTRIK
241ULUUNULUSOY UN SANAYI
242USAKUSAK SERAMIK
243VAKKOVAKKO TEKSTIL
244VBTYZVBT YAZILIM
245VERUSVERUSA HOLDING
246VERTUVERUSATURK GIRISIM
247VESBEVESTEL BEYAZ ESYA
248YAPRKYAPRAK SUT VE BESI CIFT.
249YATASYATAS
250YYLGDYAYLA GIDA
251YEOTKYEO TEKNOLOJI ENERJI
252YUNSAYUNSA
253ZEDURZEDUR ENERJI
Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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