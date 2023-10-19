Halka arz ile yakından ilgilenenlerin gündeminde bu haftanın halka arz olacak firmaları yer aldı. SPK'nın hangi halka arz başvurularını onayladığı ise merak konusu oldu. Peki, Bugün halka arz var mı 19 Ekim? 16,17,18,19,20 Ekim haftası halka arz olacak şirketler neler? Ekim ayı halka arz takvimi!

Bugün halka arz var mı 19 Ekim? 16,17,18,19,20 Ekim haftası halka arz olacak şirketler neler? Ekim ayı halka arz takvimi!

Bu hafta halka arz var mı? merak ediliyor. Vatandaşların merak ettikleri arasında Ekim ayının ilk haftasında hangi şirketlerin halka arz olduğu yer aldı. Hisse satışlarını takip edenlerin gündeminde yer alan soruların yanıtı haberimizde yer alıyor. Arama motorlarında "Bugün halka arz var mı?" ve "Halka arz olacak şirketler neler?" gibi sorularla Ekim ayı halka arzları hakkında bilgi arayışına girdiler.

BUGÜN HALKA ARZ VAR MI?

Geçtiğimiz haftalarda halka arz olan TAB Gıda ve Vera konsept talebi toplanıyor. 19 Ekim haftasında halka arz olacak şirketler ise henüz duyurulmadı.

VERA KONSEPT GYO HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Vera Konsept GYO halka arzına 1.7 milyon katılım olursa yaklaşık 23 lot (362 TL)

2.1 milyon katılım olursa yaklaşık 19 lot (299 TL)

2.5 milyon katılım olursa yaklaşık 15 lot (236 TL) verilmesi öngörülmektedir. Vera halka arz kişi başına düşecek lot sayısı bu kapsamda katılacak olan kişi sayısına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

VERA HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Vera Konsept GYO halka arzı 19-20 Ekim tarihlerinde talep toplayacak. Ayrıca Vera Konsept GYO halka arz katılım endeksine uygun olarak işlem görecek. Buna göre İslami hassasiyeti olan yatırımcılar için Vera Konsept GYO halka arzı uygundur.

İlgili Haberler

EKİM AYI HALKA ARZ LİSTESİ!

Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş.

1000 Yatırımlar Holding A.Ş.

Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.

Sümer Varlık Yönetim A.Ş.

Artemis Halı A.Ş.

Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş.

Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş.

Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş.

Mega Teks Tekstil Ürünleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

Kuzey Boru A.Ş.

Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Uslu Çsm Demir Çelik A.Ş.

Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Tic. A.Ş.

Çates Elektrik Üretim A.Ş. Başvuru Sürecinde

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Cem Zeytin A.Ş.

Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.

Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.

Halka Arz

(Penti) Penca Tekstil Çorap San. ve Tic. A.Ş.

Alcas Metal Sanayi A.Ş.

Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Gama Recycle Sürdürülebilir Teknolojiler A.Ş.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş.

Akçelik Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.

Techmine Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Mega Metal San. ve Tic. A.Ş.

Narlı Feribot İşletmeciliği A.Ş.

Ferbis Tarım Tic. ve San. A.Ş.

Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Tavuk Dünyası Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş.

Kızılay İçecek San. ve Tic. A.Ş.

Yeşil Global Enerji A.Ş.

(Global Tower) Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş. Başvuru Sürecinde

Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş. Başvuru Sürecinde

Cosmer Kimya San. ve Tic. A.Ş.

Smm Tekstil A.Ş.

Hdm Çelik Boru San. ve Tic. A.Ş.

Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm San. Tic. A.Ş.

Tezkim Tarımsal Kimya San. ve Tic. A.Ş.

Kaymet Metal İmalat San. ve Tic. A.Ş.

Kıraç Galvaniz San. ve Tic. A.Ş.

Netcad Yazılım A.Ş.

Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş.

OutMedya İletişim A.Ş.

Destek Finans Faktoring A.Ş.

IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.

Güllük Mandalya Turizm Liman İşletmeleri A.Ş.

Sümer Faktoring A.Ş.

Omega Elektrik Pano A.Ş.

ONBIR

(n11) Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. Başvuru Sürecinde

KATILIM ENDEKSİNE UYGUN HİSSELER NEDİR 2023?

Sıra No Pay Kodu Bülten Adı

1 AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM

2 ACSEL ACIPAYAM SELULOZ

3 ADESE ADESE GAYRIMENKUL

4 AFYON AFYON CIMENTO

5 AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ

6 AKCNS AKCANSA

7 ATEKS AKIN TEKSTIL

8 AKSGY AKIS GMYO

9 AKMGY AKMERKEZ GMYO

10 AKSA AKSA

11 AKSEN AKSA ENERJI

12 ALBRK ALBARAKA TURK

13 ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS

14 ALFAS ALFA SOLAR ENERJI

15 ALKA ALKIM KAGIT

16 ALKIM ALKIM KIMYA

17 ANELE ANEL ELEKTRIK

18 ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI

19 ARENA ARENA BILGISAYAR

20 ASELS ASELSAN

21 ASGYO ASCE GMYO

22 ASTOR ASTOR ENERJI

23 ATAGY ATA GMYO

24 ATAKP ATAKEY PATATES

25 ATATP ATP YAZILIM

26 BAKAB BAK AMBALAJ

27 BNTAS BANTAS AMBALAJ

28 BANVT BANVIT

29 BARMA BAREM AMBALAJ

30 BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO

31 BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI

32 BERA BERA HOLDING

33 BRKSN BERKOSAN YALITIM

34 BEYAZ BEYAZ FILO

35 BIENY BIEN YAPI URUNLERI

36 BLCYT BILICI YATIRIM

37 BIMAS BIM MAGAZALAR

38 BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI

39 BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK

40 BOBET BOGAZICI BETON SANAYI

41 BOSSA BOSSA

42 BURCE BURCELIK

43 BURVA BURCELIK VANA

44 BUCIM BURSA CIMENTO

45 CANTE CAN2 TERMIK

46 CLEBI CELEBI

47 CELHA CELIK HALAT

48 CEMAS CEMAS DOKUM

49 CEMTS CEMTAS

50 CMBTN CIMBETON

51 CIMSA CIMSA

52 CONSE CONSUS ENERJI

53 COSMO COSMOS YAT. HOLDING

54 CVKMD CVK MADEN

55 CWENE CW ENERJI

56 DAPGM DAP GAYRIMENKUL

57 DARDL DARDANEL

58 DGATE DATAGATE BILGISAYAR

59 DESA DESA DERI

60 DESPC DESPEC BILGISAYAR

61 DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM

62 DITAS DITAS DOGAN

63 DGNMO DOGANLAR MOBILYA

64 ARASE DOGU ARAS ENERJI

65 DGGYO DOGUS GMYO

66 DOAS DOGUS OTOMOTIV

67 DOGUB DOGUSAN

68 DYOBY DYO BOYA

69 EDATA E-DATA TEKNOLOJI

70 EGEEN EGE ENDUSTRI

71 EGGUB EGE GUBRE

72 EGPRO EGE PROFIL

73 EKSUN EKSUN GIDA

74 ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA

75 ENJSA ENERJISA ENERJI

76 ERCB ERCIYAS CELIK BORU

77 EREGL EREGLI DEMIR CELIK

78 ERSU ERSU GIDA

79 ESCOM ESCORT TEKNOLOJI

80 TEZOL EUROPAP TEZOL KAGIT

81 EUPWR EUROPOWER ENERJI

82 EYGYO EYG GMYO

83 FMIZP F-M IZMIT PISTON

84 FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI

85 FORMT FORMET METAL VE CAM

86 FORTE FORTE BILGI ILETISIM

87 FZLGY FUZUL GMYO

88 GWIND GALATA WIND ENERJI

89 GEDZA GEDIZ AMBALAJ

90 GENIL GEN ILAC

91 GENTS GENTAS

92 GEREL GERSAN ELEKTRIK

93 GMTAS GIMAT MAGAZACILIK

94 GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI

95 GOODY GOOD-YEAR

96 GRTRK GRAINTURK TARIM

97 GUBRF GUBRE FABRIK.

98 HLGYO HALK GMYO

99 HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL

100 HUBVC HUB GIRISIM

101 HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI

102 ICUGS ICU GIRISIM

103 IDGYO IDEALIST GMYO

104 IHEVA IHLAS EV ALETLERI

105 IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL

106 IHGZT IHLAS GAZETECILIK

107 IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING

108 IMASM IMAS MAKINA

109 INGRM INGRAM BILISIM

110 INTEM INTEMA

111 INVES INVESTCO HOLDING

112 ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA

113 ISKPL ISIK PLASTIK

114 IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL.

115 ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK

116 IZINV IZ YATIRIM HOLDING

117 IZFAS IZMIR FIRCA

118 JANTS JANTSA JANT SANAYI

119 KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER

120 KLSER KALESERAMİK

121 KRDMA KARDEMIR (A)

122 KRDMB KARDEMIR (B)

123 KRDMD KARDEMIR (D)

124 KARSN KARSAN OTOMOTIV

125 KRTEK KARSU TEKSTIL

126 KARYE KARTAL YEN. ENERJI

127 KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN.

128 KATMR KATMERCILER EKIPMAN

129 KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI

130 KERVT KEREVITAS GIDA

131 KRVGD KERVAN GIDA

132 KMPUR KIMTEKS POLIURETAN

133 KZBGY KIZILBUK GYO

134 KCAER KOCAER CELIK

135 KNFRT KONFRUT GIDA

136 KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI

137 KONYA KONYA CIMENTO

138 KONKA KONYA KAGIT

139 KGYO KORAY GMYO

140 KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL

141 KRGYO KORFEZ GMYO

142 KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ

143 KOPOL KOZA POLYESTER

144 KRSTL KRISTAL KOLA

145 KRONT KRON TEKNOLOJI

146 KUTPO KUTAHYA PORSELEN

147 KUYAS KUYAS YATIRIM

148 LINK LINK BILGISAYAR

149 LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK

150 LUKSK LUKS KADIFE

151 MAKIM MAKIM MAKINE

152 MAKTK MAKINA TAKIM

153 MANAS MANAS ENERJI YONETIMI

154 MTRKS MATRIKS BILGI DAGITIM

155 MAVI MAVI GIYIM

156 MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME

157 MEGAP MEGA POLIETILEN

158 MNDRS MENDERES TEKSTIL

159 MERCN MERCAN KIMYA

160 MERKO MERKO GIDA

161 MIATK MIA TEKNOLOJI

162 MIPAZ MILPA

163 MSGYO MISTRAL GMYO

164 MPARK MLP SAGLIK

165 MOBTL MOBILTEL ILETISIM

166 MNDTR MONDI TURKEY

167 EGEPO NASMED EGEPOL

168 NTGAZ NATURELGAZ

169 NETAS NETAS TELEKOM.

170 NIBAS NIGBAS NIGDE BETON

171 NUHCM NUH CIMENTO

172 NUGYO NUROL GMYO

173 ODAS ODAS ELEKTRIK

174 ONCSM ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER

175 ORGE ORGE ENERJI ELEKTRIK

176 OSTIM OSTIM ENDUSTRIYEL YAT

177 OTKAR OTOKAR

178 OYAKC OYAK CIMENTO

179 OYLUM OYLUM SINAI YATIRIMLAR

180 OZGYO OZDERICI GMYO

181 OZRDN OZERDEN PLASTIK

182 OZSUB OZSU BALIK

183 PNLSN PANELSAN CATI CEPHE

184 PAGYO PANORA GMYO

185 PRDGS PARDUS GIRISIM

186 PASEU PASIFIK EURASIA LOJISTIK

187 PSGYO PASIFIK GMYO

188 PCILT PC ILETISIM MEDYA

189 PGSUS PEGASUS

190 PEKGY PEKER GMYO

191 PENGD PENGUEN GIDA

192 PENTA PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM

193 PETUN PINAR ET VE UN

194 PNSUT PINAR SUT

195 PKART PLASTIKKART

196 PLTUR PLATFORM TURIZM

197 POLHO POLISAN HOLDING

198 POLTK POLITEKNIK METAL

199 RNPOL RAINBOW POLIKARBONAT

200 RALYH RAL YATIRIM HOLDING

201 RODRG RODRIGO TEKSTIL

202 RUBNS RUBENIS TEKSTIL

203 SAFKR SAFKAR EGE SOGUTMACILIK

204 SNICA SANICA ISI SANAYI

205 SANFM SANIFOAM ENDUSTRI

206 SANKO SANKO PAZARLAMA

207 SAMAT SARAY MATBAACILIK

208 SASA SASA POLYESTER

209 SAYAS SAY YENILENEBILIR ENERJI

210 SEKUR SEKURO PLASTIK

211 SELEC SELCUK ECZA DEPOSU

212 SELGD SELCUK GIDA

213 SELVA SELVA GIDA

214 SRVGY SERVET GMYO

215 SILVR SILVERLINE ENDUSTRI

216 SNGYO SINPAS GMYO

217 SMRTG SMART GUNES ENERJISI TEK.

218 SMART SMARTIKS YAZILIM

219 SOKE SOKE DEGIRMENCILIK

220 SONME SONMEZ FILAMENT

221 SUNTK SUN TEKSTIL

222 SUWEN SUWEN TEKSTIL

223 TKFEN TEKFEN HOLDING

224 TKNSA TEKNOSA IC VE DIS TICARET

225 TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK

226 TGSAS TGS DIS TICARET

227 TDGYO TREND GMYO

228 TSGYO TSKB GMYO

229 TUCLK TUGCELIK

230 TUKAS TUKAS

231 TMSN TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR

232 TUPRS TUPRAS

233 TRCAS TURCAS PETROL

234 TUREX TUREKS TURIZM TASIMACILIK

235 THYAO TURK HAVA YOLLARI

236 TRILC TURK ILAC SERUM

237 PRKAB TURK PRYSMIAN KABLO

238 TTRAK TURK TRAKTOR

239 TURGG TURKER PROJE GAYRIMENKUL

240 ULUSE ULUSOY ELEKTRIK

241 ULUUN ULUSOY UN SANAYI

242 USAK USAK SERAMIK

243 VAKKO VAKKO TEKSTIL

244 VBTYZ VBT YAZILIM

245 VERUS VERUSA HOLDING

246 VERTU VERUSATURK GIRISIM

247 VESBE VESTEL BEYAZ ESYA

248 YAPRK YAPRAK SUT VE BESI CIFT.

249 YATAS YATAS

250 YYLGD YAYLA GIDA

251 YEOTK YEO TEKNOLOJI ENERJI

252 YUNSA YUNSA

253 ZEDUR ZEDUR ENERJI