Bugün halka arz var mı 16 Ekim? 16,17,18,19,20 Ekim haftası halka arz olacak şirketler neler? Ekim ayı halka arz takvimi!
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Halka arz ile yakından ilgilenenlerin gündeminde bu haftanın halka arz olacak firmaları yer aldı. SPK'nın hangi halka arz başvurularını onayladığı ise merak konusu oldu. Peki, Bugün halka arz var mı 16 Ekim? 16,17,18,19,20 Ekim haftası halka arz olacak şirketler neler? Ekim ayı halka arz takvimi!
Bu hafta halka arz var mı? merak ediliyor. Vatandaşların merak ettikleri arasında Ekim ayının ilk haftasında hangi şirketlerin halka arz olduğu yer aldı. Hisse satışlarını takip edenlerin gündeminde yer alan soruların yanıtı haberimizde yer alıyor. Arama motorlarında "Bugün halka arz var mı?" ve "Halka arz olacak şirketler neler?" gibi sorularla Ekim ayı halka arzları hakkında bilgi arayışına girdiler.
Geçtiğimiz hafta TAB gıda halka arz oldu. 16 Ekim haftasında halka arz olacak şirketler ise henüz duyurulmadı.
TAB Gıda halka arzında eşit dağıtım yöntemi kullanılacak ve TAB gıda halka arzı 52.500.000 lot olarak gerçekleştirilecek. TAB Gıda onaylı izahname açıklandığında şirketin katılım endeksi kriterlerini karşılayıp karşılamadığı belirlenecek. Halka arzın izahnamesi henüz açıklanmadı. Bu halka arza katılım sayısına göre;
2M katılımında 26 lot – 3380 TL
2.5M katılımında 21 lot – 2730 TL
3M katılımında 17 lot – 2210 TL
3.5M katılımda 15 lot – 1950 TL
4M katılımda 13 lot – 1690 TL vermesi bekleniyor.
- Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş.
- 1000 Yatırımlar Holding A.Ş.
- Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.
- Sümer Varlık Yönetim A.Ş.
- Artemis Halı A.Ş.
- Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş.
- Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş.
- Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş.
- Mega Teks Tekstil Ürünleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.
- Kuzey Boru A.Ş.
- Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
- Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
- Uslu Çsm Demir Çelik A.Ş.
- Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Tic. A.Ş.
- Çates Elektrik Üretim A.Ş. Başvuru Sürecinde
- Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
- Cem Zeytin A.Ş.
- Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
- Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.
- Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.
- (Penti) Penca Tekstil Çorap San. ve Tic. A.Ş.
- Alcas Metal Sanayi A.Ş.
- Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş.
- Gama Recycle Sürdürülebilir Teknolojiler A.Ş.
- Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
- Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş.
- Akçelik Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.
- Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
- Techmine Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
- Dofer Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.
- Mega Metal San. ve Tic. A.Ş.
- Borlease Otomotiv A.Ş.
- Narlı Feribot İşletmeciliği A.Ş.
- Başvuru Sürecinde
- Ferbis Tarım Tic. ve San. A.Ş.
- Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
- Tavuk Dünyası Gıda San. ve Tic. A.Ş.
- Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş.
- Kızılay İçecek San. ve Tic. A.Ş.
- Başvuru Sürecinde
- Yeşil Global Enerji A.Ş.
- Başvuru Sürecinde
- (Global Tower) Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş. Başvuru Sürecinde
- Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş. Başvuru Sürecinde
- Cosmer Kimya San. ve Tic. A.Ş.
- Smm Tekstil A.Ş.
- Hdm Çelik Boru San. ve Tic. A.Ş.
- Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm San. Tic. A.Ş.
- Tezkim Tarımsal Kimya San. ve Tic. A.Ş.
- Kaymet Metal İmalat San. ve Tic. A.Ş.
- Kıraç Galvaniz San. ve Tic. A.Ş.
- Netcad Yazılım A.Ş.
- Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş.
- OutMedya İletişim A.Ş.
- Destek Finans Faktoring A.Ş.
- IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.
- Güllük Mandalya Turizm Liman İşletmeleri A.Ş.
- Sümer Faktoring A.Ş.
- Omega Elektrik Pano A.Ş.
- ONBIR
- (n11) Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. Başvuru Sürecinde
Sıra No Pay Kodu Bülten Adı
1 AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM
2 ACSEL ACIPAYAM SELULOZ
3 ADESE ADESE GAYRIMENKUL
4 AFYON AFYON CIMENTO
5 AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ
6 AKCNS AKCANSA
7 ATEKS AKIN TEKSTIL
8 AKSGY AKIS GMYO
9 AKMGY AKMERKEZ GMYO
10 AKSA AKSA
11 AKSEN AKSA ENERJI
12 ALBRK ALBARAKA TURK
13 ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS
14 ALFAS ALFA SOLAR ENERJI
15 ALKA ALKIM KAGIT
16 ALKIM ALKIM KIMYA
17 ANELE ANEL ELEKTRIK
18 ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI
19 ARENA ARENA BILGISAYAR
20 ASELS ASELSAN
21 ASGYO ASCE GMYO
22 ASTOR ASTOR ENERJI
23 ATAGY ATA GMYO
24 ATAKP ATAKEY PATATES
25 ATATP ATP YAZILIM
26 BAKAB BAK AMBALAJ
27 BNTAS BANTAS AMBALAJ
28 BANVT BANVIT
29 BARMA BAREM AMBALAJ
30 BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO
31 BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI
32 BERA BERA HOLDING
33 BRKSN BERKOSAN YALITIM
34 BEYAZ BEYAZ FILO
35 BIENY BIEN YAPI URUNLERI
36 BLCYT BILICI YATIRIM
37 BIMAS BIM MAGAZALAR
38 BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI
39 BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK
40 BOBET BOGAZICI BETON SANAYI
41 BOSSA BOSSA
42 BURCE BURCELIK
43 BURVA BURCELIK VANA
44 BUCIM BURSA CIMENTO
45 CANTE CAN2 TERMIK
46 CLEBI CELEBI
47 CELHA CELIK HALAT
48 CEMAS CEMAS DOKUM
49 CEMTS CEMTAS
50 CMBTN CIMBETON
51 CIMSA CIMSA
52 CONSE CONSUS ENERJI
53 COSMO COSMOS YAT. HOLDING
54 CVKMD CVK MADEN
55 CWENE CW ENERJI
56 DAPGM DAP GAYRIMENKUL
57 DARDL DARDANEL
58 DGATE DATAGATE BILGISAYAR
59 DESA DESA DERI
60 DESPC DESPEC BILGISAYAR
61 DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM
62 DITAS DITAS DOGAN
63 DGNMO DOGANLAR MOBILYA
64 ARASE DOGU ARAS ENERJI
65 DGGYO DOGUS GMYO
66 DOAS DOGUS OTOMOTIV
67 DOGUB DOGUSAN
68 DYOBY DYO BOYA
69 EDATA E-DATA TEKNOLOJI
70 EGEEN EGE ENDUSTRI
71 EGGUB EGE GUBRE
72 EGPRO EGE PROFIL
73 EKSUN EKSUN GIDA
74 ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA
75 ENJSA ENERJISA ENERJI
76 ERCB ERCIYAS CELIK BORU
77 EREGL EREGLI DEMIR CELIK
78 ERSU ERSU GIDA
79 ESCOM ESCORT TEKNOLOJI
80 TEZOL EUROPAP TEZOL KAGIT
81 EUPWR EUROPOWER ENERJI
82 EYGYO EYG GMYO
83 FMIZP F-M IZMIT PISTON
84 FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI
85 FORMT FORMET METAL VE CAM
86 FORTE FORTE BILGI ILETISIM
87 FZLGY FUZUL GMYO
88 GWIND GALATA WIND ENERJI
89 GEDZA GEDIZ AMBALAJ
90 GENIL GEN ILAC
91 GENTS GENTAS
92 GEREL GERSAN ELEKTRIK
93 GMTAS GIMAT MAGAZACILIK
94 GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI
95 GOODY GOOD-YEAR
96 GRTRK GRAINTURK TARIM
97 GUBRF GUBRE FABRIK.
98 HLGYO HALK GMYO
99 HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL
100 HUBVC HUB GIRISIM
101 HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI
102 ICUGS ICU GIRISIM
103 IDGYO IDEALIST GMYO
104 IHEVA IHLAS EV ALETLERI
105 IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL
106 IHGZT IHLAS GAZETECILIK
107 IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING
108 IMASM IMAS MAKINA
109 INGRM INGRAM BILISIM
110 INTEM INTEMA
111 INVES INVESTCO HOLDING
112 ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA
113 ISKPL ISIK PLASTIK
114 IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL.
115 ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK
116 IZINV IZ YATIRIM HOLDING
117 IZFAS IZMIR FIRCA
118 JANTS JANTSA JANT SANAYI
119 KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER
120 KLSER KALESERAMİK
121 KRDMA KARDEMIR (A)
122 KRDMB KARDEMIR (B)
123 KRDMD KARDEMIR (D)
124 KARSN KARSAN OTOMOTIV
125 KRTEK KARSU TEKSTIL
126 KARYE KARTAL YEN. ENERJI
127 KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN.
128 KATMR KATMERCILER EKIPMAN
129 KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI
130 KERVT KEREVITAS GIDA
131 KRVGD KERVAN GIDA
132 KMPUR KIMTEKS POLIURETAN
133 KZBGY KIZILBUK GYO
134 KCAER KOCAER CELIK
135 KNFRT KONFRUT GIDA
136 KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI
137 KONYA KONYA CIMENTO
138 KONKA KONYA KAGIT
139 KGYO KORAY GMYO
140 KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL
141 KRGYO KORFEZ GMYO
142 KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ
143 KOPOL KOZA POLYESTER
144 KRSTL KRISTAL KOLA
145 KRONT KRON TEKNOLOJI
146 KUTPO KUTAHYA PORSELEN
147 KUYAS KUYAS YATIRIM
148 LINK LINK BILGISAYAR
149 LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK
150 LUKSK LUKS KADIFE
151 MAKIM MAKIM MAKINE
152 MAKTK MAKINA TAKIM
153 MANAS MANAS ENERJI YONETIMI
154 MTRKS MATRIKS BILGI DAGITIM
155 MAVI MAVI GIYIM
156 MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME
157 MEGAP MEGA POLIETILEN
158 MNDRS MENDERES TEKSTIL
159 MERCN MERCAN KIMYA
160 MERKO MERKO GIDA
161 MIATK MIA TEKNOLOJI
162 MIPAZ MILPA
163 MSGYO MISTRAL GMYO
164 MPARK MLP SAGLIK
165 MOBTL MOBILTEL ILETISIM
166 MNDTR MONDI TURKEY
167 EGEPO NASMED EGEPOL
168 NTGAZ NATURELGAZ
169 NETAS NETAS TELEKOM.
170 NIBAS NIGBAS NIGDE BETON
171 NUHCM NUH CIMENTO
172 NUGYO NUROL GMYO
173 ODAS ODAS ELEKTRIK
174 ONCSM ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER
175 ORGE ORGE ENERJI ELEKTRIK
176 OSTIM OSTIM ENDUSTRIYEL YAT
177 OTKAR OTOKAR
178 OYAKC OYAK CIMENTO
179 OYLUM OYLUM SINAI YATIRIMLAR
180 OZGYO OZDERICI GMYO
181 OZRDN OZERDEN PLASTIK
182 OZSUB OZSU BALIK
183 PNLSN PANELSAN CATI CEPHE
184 PAGYO PANORA GMYO
185 PRDGS PARDUS GIRISIM
186 PASEU PASIFIK EURASIA LOJISTIK
187 PSGYO PASIFIK GMYO
188 PCILT PC ILETISIM MEDYA
189 PGSUS PEGASUS
190 PEKGY PEKER GMYO
191 PENGD PENGUEN GIDA
192 PENTA PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM
193 PETUN PINAR ET VE UN
194 PNSUT PINAR SUT
195 PKART PLASTIKKART
196 PLTUR PLATFORM TURIZM
197 POLHO POLISAN HOLDING
198 POLTK POLITEKNIK METAL
199 RNPOL RAINBOW POLIKARBONAT
200 RALYH RAL YATIRIM HOLDING
201 RODRG RODRIGO TEKSTIL
202 RUBNS RUBENIS TEKSTIL
203 SAFKR SAFKAR EGE SOGUTMACILIK
204 SNICA SANICA ISI SANAYI
205 SANFM SANIFOAM ENDUSTRI
206 SANKO SANKO PAZARLAMA
207 SAMAT SARAY MATBAACILIK
208 SASA SASA POLYESTER
209 SAYAS SAY YENILENEBILIR ENERJI
210 SEKUR SEKURO PLASTIK
211 SELEC SELCUK ECZA DEPOSU
212 SELGD SELCUK GIDA
213 SELVA SELVA GIDA
214 SRVGY SERVET GMYO
215 SILVR SILVERLINE ENDUSTRI
216 SNGYO SINPAS GMYO
217 SMRTG SMART GUNES ENERJISI TEK.
218 SMART SMARTIKS YAZILIM
219 SOKE SOKE DEGIRMENCILIK
220 SONME SONMEZ FILAMENT
221 SUNTK SUN TEKSTIL
222 SUWEN SUWEN TEKSTIL
223 TKFEN TEKFEN HOLDING
224 TKNSA TEKNOSA IC VE DIS TICARET
225 TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK
226 TGSAS TGS DIS TICARET
227 TDGYO TREND GMYO
228 TSGYO TSKB GMYO
229 TUCLK TUGCELIK
230 TUKAS TUKAS
231 TMSN TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR
232 TUPRS TUPRAS
233 TRCAS TURCAS PETROL
234 TUREX TUREKS TURIZM TASIMACILIK
235 THYAO TURK HAVA YOLLARI
236 TRILC TURK ILAC SERUM
237 PRKAB TURK PRYSMIAN KABLO
238 TTRAK TURK TRAKTOR
239 TURGG TURKER PROJE GAYRIMENKUL
240 ULUSE ULUSOY ELEKTRIK
241 ULUUN ULUSOY UN SANAYI
242 USAK USAK SERAMIK
243 VAKKO VAKKO TEKSTIL
244 VBTYZ VBT YAZILIM
245 VERUS VERUSA HOLDING
246 VERTU VERUSATURK GIRISIM
247 VESBE VESTEL BEYAZ ESYA
248 YAPRK YAPRAK SUT VE BESI CIFT.
249 YATAS YATAS
250 YYLGD YAYLA GIDA
251 YEOTK YEO TEKNOLOJI ENERJI
252 YUNSA YUNSA
253 ZEDUR ZEDUR ENERJI