Son günlerde yatırımcıların gündeminde yer almakta olan halka arzlar nedeniyle birçok kişi Bugün halka arz olan hisseleri araştırmakta. Bugün yeni halka arz olacak hisseler nelerdir? Sorusu bu kapsamda yatırım yapmak isteyenlerin merak konusu. Peki, Bugün yeni halka arz olacak hisseler nelerdir? İşte Bugün halka arz olan hisseler!

Bugün yeni halka arz olacak hisseler nelerdir? Sorusu, Bugün halka arz olan hisselere katılmak isteyen vatandaşlar tarafından arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Son günlerde halka arz borsa işlemleri oldukça revaçta olan bir yatırım modeli haline geliyor ve birçok kişi tercih ediyor. Peki, Bugün yeni halka arz olacak hisseler nelerdir? İşte Bugün halka arz olan hisseler!

BUGÜN HALKA ARZ OLAN HİSSELER

13-15 Eylül tarihleri arasında Reeder Teknoloji halka arz işlemleri başlayacak. Reeder Teknoloji San. ve Tic. A.Ş. halka arzında fiyat aralığı 9,30 TL olacak. REEDR koduyla borsada işlem gören şirket 215,000,000 lot dağıtacak.

Bir diğer halka arz 14-15 Eylül tarihlerinde yapılacak. Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat San. ve Tic. A.Ş. tarafından hazırlanan halka arzda fiyat 22,60 TL olacak. 44,300,000 lot pay edilecek.

Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. borsada ADGYO koduyla işlem görecek. Halka arz hazırlığı devam ederken fiyat aralığı 22,66 TL olarak belirlenmiştir. Pay edilecek lot 73,700,000 TL olacak.