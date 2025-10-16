Haberler

Bugün hala devam eden ve dünyanın en uzun süren laboratuvar deneyi olan Thomas Parnell'in Zift Deneyi hangi yılda başlamıştı?

Bugün hala devam eden ve dünyanın en uzun süren laboratuvar deneyi olan Thomas Parnell'in Zift Deneyi hangi yılda başlamıştı?
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümünde yöneltilen sorular, izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Vatandaşlar, hem yarışmacının nasıl bir cevap vereceğini merak ediyor hem de doğru yanıtı öğrenmek için araştırmalara koyuluyor. Bugün hala devam eden ve dünyanın en uzun süren laboratuvar deneyi olan Thomas Parnell'in Zift Deneyi hangi yılda başlamıştı?

Yeni bölümdeki sorular, izleyicilerde büyük bir heyecan yaratıyor. Yarışmacının vereceği cevabı nefeslerini tutarak bekleyen seyirciler, bir yandan da doğru cevabı bulmak adına bireysel araştırmalar yürütüyor. Eğlenceli bir bilgi deneyimi sunan programda, ekran başındakiler de kendilerini yarışmanın bir parçası gibi hissedip yanıtları tahmin etmeye çalışıyor. Peki, Bugün hala devam eden ve dünyanın en uzun süren laboratuvar deneyi olan Thomas Parnell'in Zift eneyi hangi yılda başlamıştı?

BUGÜN HALA DEVAM EDEN VE DÜNYANIN EN UZUN SÜREN LABORATUVAR DENEYİ OLAN THOMAS PARNELL'İN ZİFT DENEYİ HANGİ YILDA BAŞLAMIŞTI?

A: 1750

B:1850

C: 1900

D: 1930

CEVAP : D

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI HAKKINDA BİLGİLER

Türkiye'nin en çok izlenen ve katılımcılarına büyük ödüller vaat eden yarışma programı, atv ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Toplamda 13 sorudan oluşan yarışmada, tüm soruları doğru cevaplayan şanslı yarışmacı 5 Milyon TL'nin sahibi oluyor.

Yarışma boyunca belirli aşamalarda baraj soruları bulunuyor. İkinci soruda 5.000 TL, yedinci soruda ise 50.000 TL'lik baraj geçildiğinde, yarışmacı bu tutarları garantiliyor. Son soru olan 13. soruya kadar ilerleyen ve doğru cevap verenler, büyük ödülü kazanma şansı yakalıyor.

Yarışmacılar, yanlış cevap verdikleri takdirde en son geçtikleri baraj ödülünü alırken, istedikleri herhangi bir aşamada çekilme hakkına da sahipler. Çekilme durumunda, son doğru yanıtladıkları sorunun ödülü kendilerine veriliyor. Heyecan dolu bu yarışma, hem bilgi hem de strateji gerektiren eşsiz bir deneyim sunuyor!

Osman DEMİR
