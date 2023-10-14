14 Ekim tarihinde güneş tutulması olup olmayacağı merak konusu oldu. Ay tutulmasının ne zaman gerçekleşeceği ve hangi bölgelerden izlenebileceği araştırılmaktadır. Peki, Bugün güneş tutulması var mı? 14 Ekim ay tutulması mı var? İşte detaylar...

Bugün güneş tutulması var mı? 14 Ekim ay tutulması mı var?

Bugün güneş tutulması var mı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Güneş tutulmaları, doğa olaylarına ilgi duyanlar ve astronomi meraklıları için heyecan verici bir fırsattır. Bu akşam güneş tutulması gerçekleşecek mi merak konusu oldu. Peki, Bugün güneş tutulması var mı? 14 Ekim ay tutulması mı var? Detaylar haberimizde...

GÜNEŞ TUTULMASI NASIL GERÇEKLEŞİR?

Güneş tutulması, Ay'ın Dünya'nın önünden geçtiği ve Güneş'i tamamen veya kısmen örttüğü doğa olayıdır. Güneş tutulması, gözlemcilerin yeryüzünden Güneş'i izlediği anlarda gerçekleşir. Bu olay sırasında Ay, Güneş'i tamamen kapattığında tam güneş tutulması, kısmen kapattığında ise kısmi güneş tutulması yaşanır.

BUGÜN GÜNEŞ TUTULMASI VAR MI?

Şu anda 14 Ekim 2023 itibarıyla halkalı bir güneş tutulması yaşanıyor.