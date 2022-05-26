Bugün grev var mı? Doktorların grevi ne zaman 20222? 6 – 27 Mayıs sağlık ocağı, aile hekimliği doktorlar grevde mi? - Haberler

Hekimsen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Hekimler, istifa edip yurt dışına ya da özele gitmemek, mesleğinden vazgeçmemek; hakkıyla görevlerini icra edebilmek için tükenen sabrı ile haklı mücadelesini veriyor. Ülkemiz için daha da geç olmadan hekimlere haklarını verin." dedi. Peki, Bugün grev var mı? 26 – 27 Mayıs sağlık ocağı, aile hekimliği doktorlar grevde mi?

BUGÜN GREV VAR MI?

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hekimsen "Hekimler, istifa edip yurt dışına ya da özele gitmemek, mesleğinden vazgeçmemek; hakkıyla görevlerini icra edebilmek için tükenen sabrı ile haklı mücadelesini veriyor. Ülkemiz için daha da geç olmadan hekimlere haklarını verin." dedi.

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