Bugün grev var mı? Doktorların grevi ne zaman 20222? 6 – 27 Mayıs sağlık ocağı, aile hekimliği doktorlar grevde mi? - Haberler

Bugün grev var mı? Doktorların grevi ne zaman 20222? 6 – 27 Mayıs sağlık ocağı, aile hekimliği doktorlar grevde mi?
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Sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar bir süredir gündemde olan grev kararları sonrası bugün grev olup olmadığını merak metti. Peki, 26 – 27 Mayıs sağlık ocağı, aile hekimliği doktorlar grevde mi?
Hekimsen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Hekimler, istifa edip yurt dışına ya da özele gitmemek, mesleğinden vazgeçmemek; hakkıyla görevlerini icra edebilmek için tükenen sabrı ile haklı mücadelesini veriyor. Ülkemiz için daha da geç olmadan hekimlere haklarını verin." dedi. Peki, Bugün grev var mı? 26 – 27 Mayıs sağlık ocağı, aile hekimliği doktorlar grevde mi?
BUGÜN GREV VAR MI?
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hekimsen "Hekimler, istifa edip yurt dışına ya da özele gitmemek, mesleğinden vazgeçmemek; hakkıyla görevlerini icra edebilmek için tükenen sabrı ile haklı mücadelesini veriyor. Ülkemiz için daha da geç olmadan hekimlere haklarını verin." dedi.
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