En büyük arama motorlarından olan Google'ın görüntüsünün değişmesinin ardından vatandaşlar Bugün Google neden böyle? Google logosu neden değişik? sorularına yanıt aradı. İşte detaylar...

Google giriş ekranındaki farklılık vatandaşların gözünden kaçmadı. Değişen logo tasarımının ardından ise Bugün Google neden böyle? Google logosu neden değişik? soruları araştırıldı. Detaylar haberimizde yer alıyor.

BUGÜN GOOGLE NEDEN BÖYLE?

Google'ın 25. Doğum Günü Google'ın özel köşesi Doodle'a taşındı. Gündeme göre değişiklik gösteren ve ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gören bu hizmetin detaylarını sizler için araştırdık. İnternet ortamında dünyanın en çok ziyaret edilen sayfası sizin de bildiğiniz üzere tartışmasız Google ana sayfasıdır. Google , internet araması, çevrimiçi bilgi dağıtımı, reklam teknolojileri ve arama motorları için yatırımlar yapan çok uluslu Amerikan anonim şirketidir. 1998 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren Google'ın en bilindik çalışmalarından biri olan Doodle ziyaretçileri sürprizleriyle şaşırtıyor. Günün anlam ve önemini belirtmek için Google'ın 25. Doğum Günü kelimesinde olduğu gibi sürekli değişen sözcüklerle kullanıcı karşısına çıkan Doodle ziyaretçilerine bu alanda çok faydalı bir hizmet sunmuş oluyor. Yoğun iş temposundan gündeme dair gelişmelerden uzak kalan internet kullanıcıları Google'ın 25. Doğum Günü gibi popüler kelimelerinden Doodle sayesinde haberdar olup, önemli ve özel günlerden de geri kalmamış oluyor.

GOOGLE DOODLE NEDİR?

Google Doodle, Google tarafından tatil, olaylar, başarılar ve insanları kutlamak için geçici bir süreliğine Google logosu üzerinde yapılan özel değişikliklerdir. İlk Google Doodle 1998 yılında Burning Man Festivali'ni kutlamak için tasarlanmıştır. Başta Doodlelar ne animasyonlu ne de hyperlinkliydi; sadece konuyu açıklayan veya tatil selamını ifade eden fareyle üzerine gelinen metin içeren görüntülerdi. İlk animasyonlu Doodle, Ocak 2010 yılında Isaac Newton'un anısına yapılmıştır; ve ilk etkileşimli Doodle ise Pac-Man'in 30. yıl dönümü için tasarlanmıştır.