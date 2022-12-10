TRT 1'de yayımlanmaya başlayan aile, dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisi olan Gönül Dağı, yeni bölümü var mı, yok mu? Sorusu, dizinin sevenleri tarafından merak ediliyor ve Bugün Gönül Dağı var mı? Bugün Gönül Dağı yayınlanacak mı? Soruları araştırılıyor. Peki, Bugün Gönül Dağı var mı? Bugün Gönül Dağı yayınlanacak mı? 10 Aralık Bugün Gönül Dağı yeni bölümü var mı, yok mu?

Bugün Gönül Dağı var mı? Bugün Gönül Dağı yayınlanacak mı? Ekranların sevilen dizisi Gönül Dağı bu hafta yayınlanacak mı merak ediliyor. Dizi geçtiğimiz hafta maçlardan dolayı yoktu. Bu hafta için izleyiciler, Bu hafta Gönül Dağı var mı, yok mu, neden yok? 10 Aralık Cumartesi Gönül Dağı yeni bölümü yok mu, haftaya mı? araştırması yapıyor. Peki, Bugün Gönül Dağı var mı? Bugün Gönül Dağı yayınlanacak mı? 10 Aralık Bugün Gönül Dağı yeni bölümü var mı, yok mu?

BUGÜN GÖNÜL DAĞI VAR MI?

Gönül Dağı yeni bölümü bir sonraki hafta yayınlanması bekleniyor. Dünya Kupası maçlarından dolayı 10 Aralık bu akşam Gönül Dağı yeni bölümü yok.

Gönül Dağı Katar'da başlayan 2022 Dünya Kupası nedeniyle 3 hafta ekranlarda olmayacak. TRT 1'de bu süreç boyunca Dünya Kupası maçları yayınlanacak. Dizi için alınan bu karar izleyicileri üzerken, 21 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında yeni bölüm yayınlanmayacak.

GÖNÜL DAĞI BU AKŞAM VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?

Dünya Kupası maçlarından dolayı bu akşam Gönül Dağı yeni bölümü yok. Fakat bugün saat 20:00 'da Gönül Dağı Özel bölümü ekranlarda olacak.

GÖNÜL DAĞI KONUSU NE?

Dizi, yazar Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış, Anadolu halkının yaşamını konu alan bozkır öykülerinden uyarlanmıştır. Sloganı "Bozkırda bir Anadolu masalı" olarak dizinin afişinde yayınlandı.

Dizi, "Gedelli" adındaki bir kasabada yaşayan üç amca oğlunun, yani üç kuzenin hikâyesini anlatmaktadır. Çocukluk yıllarından beri bir şeyleri icat etme, teknolojik araçlarla uğraşıp tamir etme gibi küçük çapta mucitlikler sergileyen bu üç kuzen, büyüdüklerinde de icatlar yapmaya devam ediyorlar ve farklı bir kanat yapısıyla bir uçak geliştiriyorlar...