TRT'nin sevilen dizileri arasında yer alan ve yayınlandığı günden itibaren insanların ilgisini ve beğenisini kazanan dizi insanlar tarafından araştırılıyor. Dizinin seyirciler ise Bugün Gönül Dağı var mı? 24 Haziran Gönül Dağı var mı? Bu akşam Gönül Dağı var mı? sorularını araştırıyor.

Bugün Gönül Dağı var mı? 24 Haziran Gönül Dağı var mı? Bu akşam Gönül Dağı var mı? soruları gündemde yer aldı. Yeni bölümleri için yayınlanan fragmanları ile birlikte insanları heyecanlandıran dizinin bu akşam olup olmadığı merak konusu oldu. Peki, Bugün Gönül Dağı var mı? 24 Haziran Gönül Dağı var mı? Bu akşam Gönül Dağı var mı?

BUGÜN GÖNÜL DAĞI VAR MI?

Gönül Dağı dizi 103. bölümü ile ekranlara gelecek.

GÖNÜL DAĞI KONUSU NE?

Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesi anlatılıyor. Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek ekrana uyarlandı. Bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi… Çocukluk aşkı Dilek'le bir gün buluşma hayali kuran Taner'in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat… Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı anlatıyor.

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI

Berk Atan – Taner

Gülsim Ali İlhan – Dilek

Ecem Özkaya – Zahide

Ferdi Sancar – Dolmuşçu Sefer

Erdal Cindoruk – Ağıtçı Hüseyin

Ali Düşenkalkar – Düğüncü Muammer

Yavuz Sepetçi- Ciritçi Abdullah

Gülhan Tekin – Günşıl

Feyza Işık – Döndü

Nuri Gökaşan- Dişçi Musa

Cihat Süvarioğlu- Ramazan

Semih Ertürk- Veysel

Nazlı Pınar Kaya – Cemile

Ege Aydan- Belediye Başkanı Celal Bey,

Eser Eyüboğlu – Selami

Çiğdem Aygün – Keriman

Şebnem Dilligil – Halime

Hüseyin Sevimli – Rıfat

Zümre Meğreli – Hemşire Elif

Hazal Çağlar – Asuman

Ulviye Karaca- Gülsüm Öğretmen

Serkan Kuru - Doktor Kemal