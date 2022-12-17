TRT 1'de yayımlanmaya başlayan aile, dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisi olan Bugün Gönül Dağı var mı? Sorusu, dizinin sevenleri tarafından merak ediliyor ve Bugün Gönül Dağı var mı? Bugün Gönül Dağı yayınlanacak mı? Soruları araştırılıyor. Peki, Bugün Gönül Dağı var mı? 17 Aralık Bugün Gönül Dağı yeni bölümü var mı, yok mu? 17 Aralık TRT 1 yayın akışı!

Bugün Gönül Dağı var mı? Ekranların sevilen dizisi Gönül Dağı bu hafta yayınlanacak mı merak ediliyor. Dizi geçtiğimiz hafta dünya kupası maçlarından dolayı yoktu. Bu hafta için izleyiciler, Bu hafta Gönül Dağı var mı, yok mu, neden yok? 10 Aralık Cumartesi Gönül Dağı yeni bölümü yok mu, haftaya mı? araştırması yapıyor. Peki, Bugün Gönül Dağı var mı? 17 Aralık Bugün Gönül Dağı yeni bölümü var mı, yok mu? 17 Aralık TRT 1 yayın akışı!

BUGÜN GÖNÜL DAĞI VAR MI?

TRT 1'de yayınlanacak 2022 Dünya kupası özellikle ödül töreni nedeniyle Bugün Gönül Dağı var mı? Sorusu merak ediliyordu. Yapılacak olan törenin ardından Gönül Dağı dizisi TRT 1 ekranlarında olacak.

TRT 1 17 ARALIK YAYIN AKIŞI

Teşkilat 13:40

TRT1 Ana Haber 17:00

TRT1 2022 Dünya Kupası 3'üncülük Karşılaşması Hırvatistan - Fas 18:00

TRT 1 Ana Haber 19:00

TRT 1 Kupa Töreni 3'üncülük 20:00

TRT 1 Gönül Dağı 20:20