Bugün Gönül Dağı var mı? 1 Temmuz Gönül Dağı var mı? Bu akşam Gönül Dağı var mı?
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TRT'nin sevilen dizileri arasında yer alan ve yayınlandığı günden itibaren insanların ilgisini ve beğenisini kazanan dizi insanlar tarafından araştırılıyor. Dizinin seyirciler ise Bugün Gönül Dağı var mı? 1 Temmuz Gönül Dağı var mı? Bu akşam Gönül Dağı var mı? sorularını araştırıyor.
Bugün Gönül Dağı var mı? 1 Temmuz Gönül Dağı var mı? Bu akşam Gönül Dağı var mı? soruları gündemde yer aldı. Yeni bölümleri için yayınlanan fragmanları ile birlikte insanları heyecanlandıran dizinin bu akşam olup olmadığı merak konusu oldu. Peki, Bugün Gönül Dağı var mı? 1 Temmuz Gönül Dağı var mı? Bu akşam Gönül Dağı var mı?
Gönül Dağı dizisi TRT 1 yayın akışında yer almıyor. Dizi bu akşam ekranlara gelmeyecek.
Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesi anlatılıyor. Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek ekrana uyarlandı. Bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi… Çocukluk aşkı Dilek'le bir gün buluşma hayali kuran Taner'in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat… Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı anlatıyor.
Berk Atan – Taner
Gülsim Ali İlhan – Dilek
Ecem Özkaya – Zahide
Ferdi Sancar – Dolmuşçu Sefer
Erdal Cindoruk – Ağıtçı Hüseyin
Ali Düşenkalkar – Düğüncü Muammer
Yavuz Sepetçi- Ciritçi Abdullah
Gülhan Tekin – Günşıl
Feyza Işık – Döndü
Nuri Gökaşan- Dişçi Musa
Cihat Süvarioğlu- Ramazan
Semih Ertürk- Veysel
Nazlı Pınar Kaya – Cemile
Ege Aydan- Belediye Başkanı Celal Bey,
Eser Eyüboğlu – Selami
Çiğdem Aygün – Keriman
Şebnem Dilligil – Halime
Hüseyin Sevimli – Rıfat
Zümre Meğreli – Hemşire Elif
Hazal Çağlar – Asuman
Ulviye Karaca- Gülsüm Öğretmen
Serkan Kuru - Doktor Kemal