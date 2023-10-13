Bugün Galatasaray maçı var mı? Galatasaray maçı ne zaman?
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Galatasaray'ın bugün oynayacağı maç olup olmadığı merak konusu. Futbolseverler, sarı-kırmızılı ekibin maç programını ve rakiplerini öğrenmek istiyor. Peki, Bugün Galatasaray maçı var mı? Galatasaray maçı ne zaman? İşte detaylar...
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BUGÜN GALATASARAY MAÇI VAR MI?
13 Ekim Cuma günü yayınlanacak maçlar şu şekildedir:
2026 Dünya Kupası Eleme
- Arjantin - Paraguay
- Brezilya -Venezuela
EURO 2024 Elemeleri
- Estonya-Azerbaycan
- Avusturya - Belçika
- Hollanda - Fransa
- İrlanda - Yunanistan
- Portekiz - Slovakya
UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
- Türkiye - San Marino
Hazırlık Maçı
- İngiltere - Avustralya
GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray ve Beşiktaş arasında gerçekleşecek Trendyol Süper Lig maçı, 21 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da gerçekleşecektir.