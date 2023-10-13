Galatasaray'ın bugün oynayacağı maç olup olmadığı merak konusu. Futbolseverler, sarı-kırmızılı ekibin maç programını ve rakiplerini öğrenmek istiyor. Peki, Bugün Galatasaray maçı var mı? Galatasaray maçı ne zaman? İşte detaylar...

Bugün Galatasaray maçı var mı? Galatasaray maçı ne zaman?

Bugün Galatasaray maçı var mı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Galatasaray maçı ne zaman merak konusu oldu. Arama motorlarında Galatasaray maçı ne zaman yayınlanacak sorgulatılıyor. Peki, Bugün Galatasaray maçı var mı? Galatasaray maçı ne zaman? Detaylar haberimizde...

BUGÜN GALATASARAY MAÇI VAR MI?

13 Ekim Cuma günü yayınlanacak maçlar şu şekildedir:

2026 Dünya Kupası Eleme

Arjantin - Paraguay

Brezilya -Venezuela

EURO 2024 Elemeleri

Estonya-Azerbaycan

Avusturya - Belçika

Hollanda - Fransa

İrlanda - Yunanistan

Portekiz - Slovakya

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Türkiye - San Marino

Hazırlık Maçı

İngiltere - Avustralya

GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ve Beşiktaş arasında gerçekleşecek Trendyol Süper Lig maçı, 21 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da gerçekleşecektir.