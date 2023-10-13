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Bugün Galatasaray maçı var mı? Galatasaray maçı ne zaman?

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Galatasaray'ın bugün oynayacağı maç olup olmadığı merak konusu. Futbolseverler, sarı-kırmızılı ekibin maç programını ve rakiplerini öğrenmek istiyor. Peki, Bugün Galatasaray maçı var mı? Galatasaray maçı ne zaman? İşte detaylar...

Bugün Galatasaray maçı var mı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Galatasaray maçı ne zaman merak konusu oldu. Arama motorlarında Galatasaray maçı ne zaman yayınlanacak sorgulatılıyor. Peki, Bugün Galatasaray maçı var mı? Galatasaray maçı ne zaman? Detaylar haberimizde...

BUGÜN GALATASARAY MAÇI VAR MI?

13 Ekim Cuma günü yayınlanacak maçlar şu şekildedir:

2026 Dünya Kupası Eleme

  • Arjantin - Paraguay
  • Brezilya -Venezuela

EURO 2024 Elemeleri

  • Estonya-Azerbaycan
  • Avusturya - Belçika
  • Hollanda - Fransa
  • İrlanda - Yunanistan
  • Portekiz - Slovakya

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

  • Türkiye - San Marino

Hazırlık Maçı

  • İngiltere - Avustralya

GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ve Beşiktaş arasında gerçekleşecek Trendyol Süper Lig maçı, 21 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da gerçekleşecektir.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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