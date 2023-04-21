Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı devam ederken futbolseverler Galatasaray'ın maçlarını yakıdan takip ediyor. 21 Nisan günü Galatasaray'ın maçı olup olmadığı ise gündemde. Peki, Bugün Galatasaray maçı var mı? Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Bugün GS maçı var mı, hangi kanalda?

Bugün Galatasaray maçı var mı? Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Bugün GS maçı var mı, hangi kanalda?

Bugün Galatasaray maçı var mı? sorusu araştırılıyor. Futbolseverlerin sıkı sıkıya takip ettiği Süper Lig'de şampiyonluk yarışında yer alan Galatasaray'ın bugün maçı olup olmadığı arama motorlarında aratılıyor. Merak edilenler arasında ise Bugün Galatasaray maçı var mı? Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Bugün GS maçı var mı, hangi kanalda? soruları yer aldı.

BUGÜN GALATASARAY MAÇI VAR MI?

Bugün Galatasaray'ın maçı bulunmuyor. Süper Lig'de 31. haftada oynanacak olan Galatasaray - Karagümrük maçı 23 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

GALATASARAY - KARAGÜMRÜK MAÇI HAKEMİ KİM?

Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Galatasaray ile Karagümrük'ün oynayacağı karşılaşmanın hakemi Volkan Bayarslan oldu.