Bugün Galatasaray maçı var mı? 5 Eylül Galatasaray maçı ne zaman, nerede, saat kaçta? Bugün GS maçı var mı, hangi kanalda?

Süper Lig'de şampiyonluk yarışının galibi olan Galatasaray'ın maçları yakından takip ediliyor. 5 Eylül günü Galatasaray'ın maçı olup olmadığı ise gündemde. Peki, Bugün Galatasaray maçı var mı? Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Bugün GS maçı var mı, hangi kanalda?

Bugün Galatasaray maçı var mı? sorusu araştırılıyor. Futbolseverlerin sıkı sıkıya takip ettiği Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'ın bugün maçı olup olmadığı arama motorlarında aratılıyor. Merak edilenler arasında ise Bugün Galatasaray maçı var mı? Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Bugün GS maçı var mı, hangi kanalda? soruları yer aldı.

BUGÜN GALATASARAY MAÇI VAR MI?

Bugün Galatasaray'ın herhangi bir karşılaşması bulunmuyor.

Galatasaray, yeni transferleri Davinson Sanchez ve Ndombele'nin maliyetini açıkladı. Sarı-kırmızılılar, Davinson Sanchez için Tottenham'a 9.5 milyon euro, Ndombele için ise 15 milyon euro bonservis ödeyecek.

NDOMBELE 15 MİLYON EURO SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALANDI

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Tanguy Ndombele Alvaro ve kulübü Tottenham Hotspur Football & Athletic Company Limited ile oyuncunun 2023-2024 sezonu için satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcunun transfer bedeli 15.000.000 euro olup 2025 yılından başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitler ile ödenmesi konusunda anlaşılmıştır. Futbolcuya ise 2023-2024 sezonu için net 3.136.000 euro sezonluk ücret ödenecektir" denildi.

DAVINSON SANCHEZ İÇİN 9.5 MİLYON EURO ÖDENECEK

Davinson Sanchez için açıklama yapan sarı-kırmızılı kulüp, "Profesyonel futbolcu Davinson Sanchez Mina ve kulübü Tottenham Hotspur Football & Athletic Company Limited ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne, 5 sezona yayılmış eşit taksitlerle, 9.500.000 euro transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 4+1 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 3.200.000 euro sezonluk ücret ödenecektir" ifadelerini kullandı.