Bugün Galatasaray maçı var mı? 25 Temmuz Galatasaray maçı ne zaman, nerede, saat kaçta? Bugün GS maçı var mı, hangi kanalda?

Süper Lig'de şampiyonluk yarışının galibi olan Galatasaray'ın maçları yakından takip ediliyor. 25 Temmuz günü Galatasaray'ın maçı olup olmadığı ise gündemde. Peki, Bugün Galatasaray maçı var mı? Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Bugün GS maçı var mı, hangi kanalda?

Bugün Galatasaray maçı var mı? sorusu araştırılıyor. Futbolseverlerin sıkı sıkıya takip ettiği Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'ın bugün maçı olup olmadığı arama motorlarında aratılıyor. Merak edilenler arasında ise Bugün Galatasaray maçı var mı? Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Bugün GS maçı var mı, hangi kanalda? soruları yer aldı.

BUGÜN GALATASARAY MAÇI VAR MI?

Zalgiris Vilnius - Galatasaray karşılaşması 25 Temmuz günü saat 19:00'da oynanacak.

GALATASARAY ÖN ELEME MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Zalgiris Vilnius - Galatasaray maçının Exxen ve Tv8.5 platformlarında yayınlanması tahmin ediliyor.

GALATASARAY ZALGİRİS VİLNİUS TEK MAÇ MI, RÖVANŞI VAR MI?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi, Litvanya ekibi Zalgiris Vilnius oldu. Galatasaray ve Zalgiris arasındaki eleme turunun ilk ayağı 25 Temmuz'da, rövanş ise 2 Ağustos'ta oynanacak.

Mart ayının başında başlayan Litvanya A Ligi'nde 22 maç oynayan Zalgiris 15 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi ile 2. sırada bulunuyor.

2022-23 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde 1. Ön Eleme Turu'na kadar giden ve Konferans Ligi'ne kalan Litvanya temsilcisi, Slovan Bratislave, Basel ve Pyunik gibi ekiplerin bulunduğu gruptan çıkamamıştı.

Maçlarının 5 bin 500 kapasiteli LFF Stadyumu'nda oynayan Zalgiris'te 17 maçta 14 golü bulunan Mathias Kehinde, en skorer oyuncuları olarak dikkat çekiyor.