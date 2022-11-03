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Bugün Galatasaray'ın maçı var mı, yok mu? 3 Kasım GS maçı yok mu, neden yok? Galatasaray UEFA'da yok mu?

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Bugün Galatasaray'ın maçı var mı, yok mu? 3 Kasım GS maçı yok mu, neden yok? Galatasaray UEFA'da yok mu?

Bugün temsilcilerimizin UEFA maçları oynanacak. Bu akşam temsilcilerimizden Başakşehir, Sivasspor, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin maçları var. Peki, Bugün Galatasaray'ın maçı var mı, yok mu? 3 Kasım GS maçı yok mu, neden yok? Galatasaray UEFA'da yok mu? Galatasaray'ın bu akşam maçı niye yok? İşte detaylar...

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GS'nin maçı neden yok? Bugün Galatasaray'ın maçı var mı, yok mu? 3 Kasım GS maçı yok mu, neden yok? Galatasaray UEFA'da yok mu?

BUGÜN HANGİ TEMSİLCİLERİMİZİN MAÇLARI VAR?

Bugün maçı olan temsilcilerimiz:

  • - Sivasspor
  • - Fenerbahçe
  • - Başakşehir
  • - Trabzonspor

BU AKŞAM GALATASARAY'IN MAÇI YOK MU, NEDEN YOK?

Galatasaray bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde yer almadığı için bugün GS'nin maçı olmayacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Galatasaray Gündem Spor Haberler

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