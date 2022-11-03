Bugün Galatasaray'ın maçı var mı, yok mu? 3 Kasım GS maçı yok mu, neden yok? Galatasaray UEFA'da yok mu?
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Bugün temsilcilerimizin UEFA maçları oynanacak. Bu akşam temsilcilerimizden Başakşehir, Sivasspor, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin maçları var. Peki, Bugün Galatasaray'ın maçı var mı, yok mu? 3 Kasım GS maçı yok mu, neden yok? Galatasaray UEFA'da yok mu? Galatasaray'ın bu akşam maçı niye yok? İşte detaylar...
GS'nin maçı neden yok? Bugün Galatasaray'ın maçı var mı, yok mu? 3 Kasım GS maçı yok mu, neden yok? Galatasaray UEFA'da yok mu?
BUGÜN HANGİ TEMSİLCİLERİMİZİN MAÇLARI VAR?
Bugün maçı olan temsilcilerimiz:
- - Sivasspor
- - Fenerbahçe
- - Başakşehir
- - Trabzonspor
BU AKŞAM GALATASARAY'IN MAÇI YOK MU, NEDEN YOK?
Galatasaray bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde yer almadığı için bugün GS'nin maçı olmayacak.