Bugün Galatasaray'ın maçı var mı, yok mu? 3 Kasım GS maçı yok mu, neden yok? Galatasaray UEFA'da yok mu?

Bugün temsilcilerimizin UEFA maçları oynanacak. Bu akşam temsilcilerimizden Başakşehir, Sivasspor, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin maçları var. Peki, Bugün Galatasaray'ın maçı var mı, yok mu? 3 Kasım GS maçı yok mu, neden yok? Galatasaray UEFA'da yok mu? Galatasaray'ın bu akşam maçı niye yok? İşte detaylar...