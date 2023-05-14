YSK tarafından paylaşılan seçim günü yasakları nedeniyle birçok farklı yasak merak ediliyor ve araştırılıyor. Vatandaşlar tarafından merak edilenler arasında Bugün fırınlar açık mı? Sorusu da yer alıyor ve internet üzerinde sorgulatılıyor. Peki, Bugün fırınlar açık mı? Seçim günü fırınlar açık mı, kapalı mı? Bugün fırınlar hizmet veriyor mu?

Bugün fırınlar açık mı? Sorusu bugün gündemdeki yerini alıyor. Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor. Seçim günü bazı yasakların uygulanması nedeniyle vatandaşlar tarafından Bugün fırınlar açık mı? Sorusu araştırılıyor. Peki, Bugün fırınlar açık mı? Seçim günü fırınlar açık mı, kapalı mı? Bugün fırınlar hizmet veriyor mu?

BUGÜN FIRINLAR AÇIK MI?

Yüksek Seçim Kurulu tarafından konuya ilişkin olarak herhangi bir yasak getirilmemesi nedeniyle fırınlar olağan şekilde hizmet vermeye devam edecek. YSK Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde uygulanacak olan yasakları kamuoyu ile paylaştı. Yüksek Seçim Kurulu tarafından 298 sayılı Kanun'un 79'uncu ve 80'inci maddesi kararı gereğince açıklanan yasaklar şöyle:

Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.

Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak.

Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak.

Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.