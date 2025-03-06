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Bugün Fenerbahçe'nin maçı var mı?

Bugün Fenerbahçe'nin maçı var mı?
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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda Fenerbahçe'nin Rangers ile karşılaşması, futbolseverlerin merakla beklediği bir maç. Fenerbahçe'nin bugün maçı var mı sorusunun yanıtı evet, Fenerbahçe bugün Rangers ile karşı karşıya gelecek. Bugün Fenerbahçe'nin maçı var mı?

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda sahne alacak olan Fenerbahçe Rangers maçı, futbolseverlerin büyük ilgisini çekiyor. Peki, bugün Fenerbahçe'nin maçı var mı?

FENERBAHÇE RANGERS MAÇI HANE ZAMAN?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İskoçya temsilcisi Rangers ile karşılaşacak. Bu önemli mücadele, 6 Mart 2025 Perşembe günü saat 20.45'te İstanbul'daki Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

FENERBAHÇE RANGERS MAÇI NASIL İZLENİR?

Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler, TRT 1'in televizyon yayını dışında, TRT 1'in resmi web sitesi veya mobil uygulamaları üzerinden de canlı yayına erişebilirler.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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