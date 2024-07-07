Bugün EURO 2024 maçı yok mu, 7 Temmuz Pazar TRT neden maç yok?

7 Temmuz Çarşamba günü (bugün) hangi maçlar var birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bugün gerçekleşecek olan EURO 2024 maçları haberimizde yer alıyor. Yarı Final turu müsabakaları 29 Haziran- 2 Temmuz'da oynandı. Peki, Bugün EURO 2024 maçı yok mu, TRT neden maç yok?

EURO 2024 ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te Yarı Final turu maçları önümüzdeki hafta oynanacak.

EURO 2024'te Almanya'yı yenen İspanya, Portekiz'i yenen Fransa, İsviçre'yi yenen İngiltere ve A Milli Takımımızı yenen Hollanda, yarı finale yükseldi.

Bu sonuçların ardından yarı final eşleşmeleri de belli oldu.

İşte o eşleşmeler:

9 Temmuz Salı

22.00 İspanya - Fransa

10 Temmuz Çarşamba

22.00 Hollanda - İngiltere