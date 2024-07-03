Bugün EURO 2024 maçı yok mu, TRT neden maç yok?
3 Temmuz'da oynanacak olan futbol maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. Şifresiz yayınlanacak mı sorusu da futbol severlerin gündeminde. Tüm bu detaylar ve daha fazlası haberimizde yer alıyor. Bugün EURO 2024 maçı yok mu, TRT neden maç yok?
3 Temmuz Çarşamba günü (bugün) hangi maçlar var birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bugün gerçekleşecek olan EURO 2024 maçları haberimizde yer alıyor. Son 16 turu müsabakaları 29 Haziran- 2 Temmuz'da oynandı. Peki, Bugün EURO 2024 maçı yok mu, TRTneden maç yok?
EURO 2024 ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?
Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te son 16 turu maçları 29 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında oynanacak.
Çeyrek Final 5-6 Temmuz,
Yarı Final 9-10 Temmuz
Final maçı 14 Temmuzda oynanacak.