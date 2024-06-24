Bugün EURO 2024 maçı yok mu? TRT 1'de maç yok mu?

Bugünkü maçlar hangileri, milli maç var mı gibi sorular yeniden gündemde. Milli takım için Çekya maçı beklenirken diğer grupların da karşılaşmaları izlenmeye devam ediyor. EURO 2024 maç programı özelinde araştırmalar hız kazandı. Peki, 2Bugün EURO 2024 maçı yok mu? TRT 1'de maç yok mu? İşte; bugünkü maçlar listesi...

AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI 2024 TAKVİMİ

Grup maçları 26 Haziran'da sona erecek, son 16 turu ise 29 Haziran'da başlayacak.

Turnuvada 5-6 Temmuz'da çeyrek final ve 9-10 Temmuz'da da yarı final maçları oynanacak.

24 HAZİRAN BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

EURO 2024:

22.00 Arnavutluk – İspanya

22.00 Hırvatistan - İtalya