Ramazan Bayramı'na kısa süre kala vatandaşlar arama motorlarında Arefe günü eczaneler açık mı? sorusunu araştırdı. Kadir Gecesi'nin ardından eczanelere gidecek olan vatandaşlar Bugün eczaneler açık mı? Eczaneler kaça kadar açık? Arefe günü eczaneler açık mı? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

Bugün eczaneler açık mı? sorusu gündemde yer alıyor. Arefe günü eczaneye gidecek olanlar arefe günü eczanelerin açık olup olmadığını merak ederken arama motorlarında Bugün eczaneler açık mı? Eczaneler kaça kadar açık? Arefe günü eczaneler açık mı? sorularına yanıt arıyor. Detaylar açıklamada...

ECZANELER KAÇA KADAR AÇIK?

Arefe günü yarım gün mesaisi uygulandığı için eczaneler saat 13.00'e kadar açık olacak. 13.00'dan sonra ise nöbetçi eczaneler hizmet verecek.