Bugün eczaneler açık olup olmadığı, hafta sonu nedeniyle merak ediliyor. İlaç ihtiyacı için oldukça büyük öneme sahip olan Eczanelerin çalışma günleri ve mesai saatleri merak ediliyor. Peki, Bugün eczaneler açık mı? Bugün eczaneler saat kaçta, ne zaman açılıyor?

Bugün eczaneler açık olup olmadığı, hafta sonu nedeniyle merak ediliyor ve bu nedenle ilaç ihtiyacı olan vatandaşlar tarafından Bugün eczaneler açık mı? Araştırılıyor. Hafta sonu nedeniyle eczanelerin mesai saatleri merak edilen konular arasında bulunuyor. Peki, Bugün eczaneler açık mı? Bugün eczaneler saat kaçta, ne zaman açılıyor? İşte Bugün eczanelerin mesai saatleri hakkında merak edilenler!

BUGÜN ECZANELER AÇIK MI?

Eczaneler bugün Cumartesi günü olması nedeniyle açık olacak. Eczaneler, resmi tatiller ve Pazar günleri haricinde hizmetlerine kesintisiz devam ediyor. Yani eczaneler cumartesi günleri de açık oluyor.

CUMARTESİ GÜNÜ ECZANELER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Eczaneler cumartesi günleri normal mesai saatleri dahilinde; 09.00 ile 19.00 saatleri içerisinde hizmet vermektedirler.

ECZANELER HAFTA SONU AÇIK MI?

Eczaneler, resmi tatiller ve pazar günleri dışında hizmetlerine kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Eczaneler cumartesi günleri normal mesai saatlerinde, yani 09.00 ile 19.00 saatleri arasında hizmet veriyorlar. Pazar: Nöbetçi eczaneler hizmet veriyor.