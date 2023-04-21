Ramazan Bayramı'na kısa süre kala vatandaşlar noterler, eczaneler, sağlık kurumları ve daha birçok yerin açık olup, olmadığını araştırmakta. Peki, Bugün eczaneler açık mı? Bugün eczaneler çalışıyor mu? Bugün eczaneler açık olacak mı?

Sağlık noktasında büyük bir öneme sahip olan eczanelerin Bugün açık olup olmadığı internet üzerinde Bugün eczaneler açık mı? Sorusu ile birlikte sorgulatılmakta. Bu haberimizde merak etmekte olan vatandaşlarımız için Bugün eczaneler açık mı? Sorusunu yanıtlayacağız. Peki, Bugün eczaneler açık mı? Bugün eczaneler çalışıyor mu? Bugün eczaneler açık olacak mı?

BUGÜN ECZANELER AÇIK MI?

Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır. Bu nedenle resmi tatil olarak belirlenen Ramazan Bayramı boyunca eczaneler kapalı olacak ve sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecektir.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

2023 yılında 20 Nisan Perşembe gününe rastlayan Ramazan Bayramı arifesi yarım gün, takip eden 21, 22, 23 Nisan günleri ise tam gün tatil. Hicri takvime göre belirlenen Ramazan Bayramı her sene miladi takvime göre 11 geri geliyor. 3,5 günlük bir tatil olması bekleniliyor. Ramazan Bayramı, 21-23 Nisan tarihleri arasına denk gelmektedir.

BAYRAM TATİLİ GÜNLERİ 2023

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar