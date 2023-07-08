Bugün dünya ne günü? 8 Temmuz Cumartesi dünya ne günü? Bugün hangi özel gün? Tarihte bugün ne oldu?
Gündem Haberleri
Bugün dünya ne günü merak ediliyor ve bu nedenle arama motorları üzerinde 8 Temmuz Cumartesi dünya ne günü? Sorusu araştırılıyor. Tarihte bugün dünyada gerçekleşen olaylar merak ediliyor ve internet üzerinde araştırılıyor. Peki, Bugün dünya ne günü? 8 Temmuz Cumartesi dünya ne günü? Bugün hangi özel gün?
Bugün dünya ne günü merak ediliyor ve bu nedenle arama motorları üzerinde 8 Temmuz Cumartesi dünya ne günü? Sorusu araştırılıyor. Tarihte bugün dünyada gerçekleşen olarlar merak ediliyor ve internet üzerinde araştırılıyor. Peki, Bugün dünya ne günü? 8 Temmuz Cumartesi dünya ne günü? Bugün hangi özel gün?
BUGÜN DÜNYA NE GÜNÜ?
Dünya tarihinde 8 Temmuz'da gerçekleşen olaylar şu şekilde;
1833 - Osmanlı İmparatorluğu ile Çarlık Rusyası arasında Hünkâr İskelesi Antlaşması imzalandı.
1937 - Türkiye ile İran, Irak ve Afganistan arasında saldırmazlık paktı (Sadabat Paktı) imzalandı.
1997 - NATO; Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya'yı 1999'da birliğe katılmaya davet etti.
2011 - Atlantis Uzay Mekiği, Space Shuttle programının son görevinde fırlatıldı.
2022 - Şinzo Abe, bir suikast sonucu öldürüldü.