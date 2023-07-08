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Bugün dünya ne günü? 8 Temmuz Cumartesi dünya ne günü? Bugün hangi özel gün? Tarihte bugün ne oldu?

Bugün dünya ne günü? 8 Temmuz Cumartesi dünya ne günü? Bugün hangi özel gün? Tarihte bugün ne oldu?

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Bugün dünya ne günü merak ediliyor ve bu nedenle arama motorları üzerinde 8 Temmuz Cumartesi dünya ne günü? Sorusu araştırılıyor. Tarihte bugün dünyada gerçekleşen olaylar merak ediliyor ve internet üzerinde araştırılıyor. Peki, Bugün dünya ne günü? 8 Temmuz Cumartesi dünya ne günü? Bugün hangi özel gün?

Bugün dünya ne günü merak ediliyor ve bu nedenle arama motorları üzerinde 8 Temmuz Cumartesi dünya ne günü? Sorusu araştırılıyor. Tarihte bugün dünyada gerçekleşen olarlar merak ediliyor ve internet üzerinde araştırılıyor. Peki, Bugün dünya ne günü? 8 Temmuz Cumartesi dünya ne günü? Bugün hangi özel gün?

BUGÜN DÜNYA NE GÜNÜ?

Dünya tarihinde 8 Temmuz'da gerçekleşen olaylar şu şekilde;

1833 - Osmanlı İmparatorluğu ile Çarlık Rusyası arasında Hünkâr İskelesi Antlaşması imzalandı.

1937 - Türkiye ile İran, Irak ve Afganistan arasında saldırmazlık paktı (Sadabat Paktı) imzalandı.

1997 - NATO; Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya'yı 1999'da birliğe katılmaya davet etti.

2011 - Atlantis Uzay Mekiği, Space Shuttle programının son görevinde fırlatıldı.

2022 - Şinzo Abe, bir suikast sonucu öldürüldü.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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