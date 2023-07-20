Bugün dünya ne günü merak ediliyor ve bu nedenle arama motorları üzerinde 20 Temmuz Perşembe dünya ne günü? Sorusu araştırılıyor. Tarihte bugün dünyada gerçekleşen olaylar merak ediliyor ve internet üzerinde araştırılıyor. Peki, Bugün dünya ne günü? 20 Temmuz Perşembe dünya ne günü? Bugün hangi özel gün? Tarihte bugün ne oldu?

Bugün dünya ne günü merak ediliyor ve bu nedenle arama motorları üzerinde 20 Temmuz Perşembe dünya ne günü? Sorusu araştırılıyor. Tarihte bugün dünyada gerçekleşen olaylar merak ediliyor ve internet üzerinde araştırılıyor. Peki, Bugün dünya ne günü? 20 Temmuz Cumartesi dünya ne günü? Bugün hangi özel gün?

BUGÜN DÜNYA NE GÜNÜ?

Dünya tarihinde 20 Temmuz'da gerçekleşen olaylar şu şekilde;

20 Temmuz: KKTC'de Barış ve Özgürlük Bayramı

1402 - Ankara Muharebesi: Yıldırım Bayezid komutasındaki Osmanlı ordusu ile Timur komutasındaki Timur Ordusu Çubuk Ovası'nda karşılaştı.

1881 - Amerika Birleşik Devletleri ordularına karşı savaşan son Yerli kabile şefi olan Sioux kabilesi lideri Oturan Boğa teslim oldu.

1936 - Montrö Boğazlar Sözleşmesi imzalandı.

1951 - Ürdün Kralı I. Abdullah, Cuma namazı sırasında bir Filistinli tarafından öldürüldü.

1969 - Tarihte ilk kez insanlı bir uzay aracı Ay'a ulaştı. Apollo 11 ile ay yüzeyine inen astronot Neil Armstrong ve Buzz Aldrin Ay'a ilk ayak basan insanlar oldu. (ABD saatiyle 21.56'da, Avrupa için bu zaman 21 Temmuz'dur)