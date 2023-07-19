Bugün dünya ne günü merak ediliyor ve bu nedenle arama motorları üzerinde 19 Temmuz Çarşamba dünya ne günü? Sorusu araştırılıyor. Tarihte bugün dünyada gerçekleşen olaylar merak ediliyor ve internet üzerinde araştırılıyor. Peki, Bugün dünya ne günü? 19 Temmuz Çarşamba dünya ne günü? Bugün hangi özel gün? Tarihte bugün ne oldu?

Bugün dünya ne günü merak ediliyor ve bu nedenle arama motorları üzerinde 19 Temmuz Çarşamba dünya ne günü? Sorusu araştırılıyor. Tarihte bugün dünyada gerçekleşen olaylar merak ediliyor ve internet üzerinde araştırılıyor. Peki, Bugün dünya ne günü? 19 Temmuz Cumartesi dünya ne günü? Bugün hangi özel gün?

BUGÜN DÜNYA NE GÜNÜ?

Dünya tarihinde 19 Temmuz'da gerçekleşen olaylar şu şekilde;

1870 - Fransa, Prusya'ya savaş ilan etti.

1912 - Yaklaşık 190 kg ağırlığında bir meteor, Navajo County-Arizona semalarında infilak etti ve parçalar kentin üzerine yağdı.

1979 - Sandinista gerillaları, Nikaragua'daki ABD destekli Somoza hükümetini devirdi.

1980 - 1980 Yaz Olimpiyatları, Moskova'da başladı. Sovyetlerin Afganistan'ı işgalini protesto eden pek çok ülke olimpiyatlara katılmadı.

1996 - 1996 Yaz Olimpiyatları, Atlanta-Georgia'da başladı.