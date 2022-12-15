Dünya Kupası'nda kupa heyecanı son hızla devam ediyor. Futbolseverlerin sıkı sıkıya takip ettiği futbol organizasyonunda heyecan dorukta. Bu nedenle sporseverler tarafından Bugün Dünya kupasında maç var mı? Sorusu araştırılıyor. Peki, Bugün Dünya kupasında maç var mı? Bugün Dünya kupası maçı oynanacak mı, hangi maçlar oynanacak?

Her gün maçları takip eden futbolseverler arama motorlarında Bugün Dünya kupasında maç var mı? Bugün Dünya kupası maçı oynanacak mı, hangi maçlar oynanacak? Sorularına yanıt arıyor. Heyecanla beklenen Dünya Kupası'nda kupa heyecanı son hızla devam ederken organizasyona katılan ülkeler de mücadeleye devam ediyor. Peki, Bugün Dünya kupasında maç var mı? Bugün Dünya kupası maçı oynanacak mı, hangi maçlar oynanacak?

BUGÜN DÜNYA KUPASINDA MAÇ VAR MI?

15 Aralık Perşembe günü oynanacak Dünya kupası karşılaşması bulunmuyor. Arjantin- Fransa arasında gerçekleştirilecek olan 2022 FIFA Dünya kupası finali ise 18 Aralık Pazar günü oynanacak ve kazanan taraf dünya şampiyonu olacak.

YİNE FİNAL OYNAYACAKLAR

2018'de Dünya Kupası'nı kazanan Fransa, 2022 Dünya Kupası'nda finale yükseldi. 2018'de Hırvatistan'ı yenerek kupaya uzanan Fransa, bu kez Messi'nin kaptanlığını yaptığı Arjantin'le kozlarını paylaşacak.