Dünya Kupası 2022 finali için artık sayılı gün kaldı. 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçlarının tamamlanmasının ardından, yarı final eşleşmeleri belli oldu. Kasım ayında başlayan büyük mücadele aralık ayının ortasında sona erecek. Peki, Bugün dünya kupası maçı yok mu? Dünya kupası yarı final maçları ne zaman?

Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2022 Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmalarının ardından yarı final çıkan takımları belli oldu. Kasım ayında başlayan kıyasıya mücadelenin sonlarına yaklaşılıyor. Dünya Kupası yarı final için nefesler tutuldu. Peki, Bugün dünya kupası maçı yok mu? Dünya kupası yarı final maçları ne zaman? İşte detaylar haberimizde...

BUGÜN DÜNYA KUPASI MAÇI YOK MU?

Katar'ın ev sahipliğini yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda oynanacak yarı final maçları için geri sayım başladı. 2022 FIFA Dünya Kupası Çeyrek Final karşılaşmaları 10 Aralık'ta oynanan 2 maç ile sona erdi. Dünya Kupası yarı final mücadeleleri 13-14 Aralık'ta gerçekleşecek.

DÜNYA KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Arjantin – Hırvatistan | 13 Aralık 2022 22.00

Fransa – Fas | 14 Aralık 2022 22.00

FİNAL KARŞILAŞMASI NE ZAMAN?

2022 Dünya Kupası final maçı ise 18 Aralık 2022 Pazar günü oynanacak.