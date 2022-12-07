Dünya Kupası'nda kupa heyecanı son hızla devam ederken dün akşam çeyrek final takımları belli oldu. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Dünya Kupası'nda son 16 eşleşmeleri bitti. Şimdi ise çeyrek final eşleşmeleri bekleniyor. Futbolseverler ise Bugün Dünya kupası maçı yok mu? Dünya Kupası maçları ne zaman oynanacak? Dünya Kupası maçları ne zaman devam edecek? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

Hollanda - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta? Hollanda - Arjantin maçı hangi kanalda? Dünya Kupası Arjantin maçı ne zaman?

Bugün Dünya kupası maçı yok mu? sorusu merak ediliyor. Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 eşleşmelerinin sona ermesi üzerine şimdi ise çeyrek final eşleşmeleri merak ediliyor. Futbolseverler ise arama motorlarında Bugün Dünya kupası maçı yok mu? Dünya Kupası maçları ne zaman oynanacak? Dünya Kupası maçları ne zaman devam edecek? sorularını araştırıyor.

BUGÜN DÜNYA KUPASI MAÇI YOK MU?

Dünya Kupası'nda son 16 eşleşmeleri dün bitti ve çeyrek finale kalan takımlar belirlendi. Çeyrek final eşleşmeleri ise 9 Aralık tarihinde oynanacak. Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Son 16 turu Portekiz-İsviçre karşılaşmasıyla tamamlandı. Ronaldo'nun son bölümde oyuna girdiği kapanış maçında Portekiz, İsviçre'yi 6-1'lik skorla mağlup etti ve Fas'la eşleşti.

İşte çeyrek finaldeki eşleşmeler:

Hollanda-Arjantin

Hırvatistan-Brezilya

İngiltere-Fransa

Fas-Portekiz