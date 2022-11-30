Bugün Dünya Kupası maçı var mı? Dünya Kupası bugün fikstürü! Bugün hangi maç var? Dünya Kupası bugünkü maç programı!

Dünya Kupası'nda kupa heyecanı son hızla devam ediyor. Futbolseverlerin sıkı sıkıya takip ettiği futbol organizasyonunda heyecan dorukta. Her gün maçları takip eden futbolseverler arama motorlarında Bugün Dünya Kupası maçı var mı? Dünya Kupası bugün fikstürü! Bugün hangi maç var? Bugünkü Dünya Kupası maçları ne? sorularına yanıt arıyor. İşte Dünya Kupası bugün fikstürü!

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Bugün Dünya Kupası maçı var mı? Heyecanla beklenen Dünya Kupası'nda kupa heyecanı son hızla devam ederken organizasyona katılan ülkeler de mücadeleye devam ediyor. Arama motorlarında ise Bugün hangi maç var? Bugünkü Dünya Kupası maçları ne? sorularına yanıt aranıyor. İşte Dünya Kupası bugün fikstürü!

BUGÜN DÜNYA KUPASI MAÇI VAR MI?

Dünya Kupası'nda kupa heyecanı son hızla devam ederken 30 Kasım günü oynanacak olan Dünya Kupası maçları şöyle;

Avustralya - Danimarka| 18:00

Tunus - Fransa| 18:00

Polonya - Arjantin| 22:00

Suudi Arabistan - Meksika| 22:00

FIFA 2022 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NE ZAMAN BİTECEK?

Turnuva, 20 Kasım 2022'de, TSİ 19.00'da, Havr şehrinde ev sahibi Katar'ın Ekvador ile oynayacağı maç ile başlayacaktır ve 18 Aralık 2022 tarihinde, TSİ 18.00'da, Lusail şehrinde oynanacak olan final maçı ile bitecektir. Turnuvanın sona ereceği 18 Aralık tarihi, aynı zamanda Katar Ulusal Günü'dür.