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Bugün Dünya kupası maçı var mı? Bugün hangi Dünya kupası maçı var? İşte bugün oynanacak olan Dünya kupası maçları!

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Bugün Dünya kupası maçı var mı? Bugün hangi Dünya kupası maçı var? İşte bugün oynanacak olan Dünya kupası maçları!

Bugün oynanacak olan Dünya kupası maçlarını merak eden vatandaşlar Bugün Dünya kupası maçı var mı? sorusunu ve Bugün hangi Dünya kupası maçı var? Sorusunu araştırıyor. Peki, Bugün Dünya kupası maçı var mı? Bugün hangi Dünya kupası maçı var?

Dünya kupası karşılaşmaları hız kesmeden devam ederken birçok kişi bugün oynanacak karşılaşmanın olup olmadığını merak ediyor ve Bugün Dünya kupası maçı var mı? Bugün hangi Dünya kupası maçı var? Sorularını araştırıyor. Bu haberimizde merak edenler için Bugün Dünya kupası maçı var mı? Sorusunu yanıtladık. Peki, Bugün Dünya kupası maçı var mı? Bugün hangi Dünya kupası maçı var?

BUGÜN DÜNYA KUPASI MAÇI VAR MI?

9 Aralık Cuma günü oynanacak olan iki tane dünya kupası karşılaşması bulunuyor. Bu maçlar ise aşağıda yer almaktadır.

Brezilya - Hırvatistan | 18:00

Hollanda - Arjantin | 22:00

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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