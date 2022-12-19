Bugün Dünya Kupası maçı var mı? 19 Aralık Pazartesi bugün maç var mı?
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BUGÜN DÜNYA KUPASI MAÇI VAR MI?
19 Aralık Pazartesi günü Dünya kupası karşılaşması bulunmuyor. Katar'da düzenlenen Dünya Kupası finalinde Arjantin, Fransa'yı yenerek mutlu sona ulaştı.