İnsanlar ile oldukça iyi anlaşan kedilerin özel günleri var mı, yok mu merak edenler konu hakkında birçok detayı araştırıyor. Bu kapsamda Bugün dünya kediler günü mü? Dünya kediler günü ne zaman? Soruları en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, Bugün dünya kediler günü mü? Dünya kediler günü ne zaman? Uluslararası Kedi Günü ne zaman kutlanıyor?

Bugün dünya kediler günü mü? Sorusu, sosyal medya ve birçok platformda yer alan tartışmaların ardından en çok merak edilen sorular arasında yer aldı. Konu hakkında detayları merak eden birçok kişi tarafından arama motorları üzerinde konunun detayları araştırılıyor. Peki, Bugün dünya kediler günü mü? Dünya kediler günü ne zaman? Uluslararası Kedi Günü ne zaman kutlanıyor?

BUGÜN DÜNYA KEDİLER GÜNÜ MÜ?

Uluslararası Kedi Günü 8 Ağustos olarak belirlenmiştir. Dünya kediler günü 2002'den beri her yıl Uluslararası Kedi Günü olarak kutlanıyor. Buna göre bugün dünya kediler günü değildir. Uluslararası Kedi Günü Uluslararası Hayvan Refahı Fonu (IFAW) inisiyatifiyle başlatıldı ve 2002 yılından beri 8 Ağustos'ta kutlanıyor. Bugünün amacı dünya üzerinde önemli nüfusa sahip kedilerin sorunları hakkında farkındalık kazanmak ve onların hayatlarına katkı sağlamak için sorunların çözümü üzerinde düşünmek.