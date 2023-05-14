Türkiye bugün sandığa gidiyor. Vatandaşlar seçim nedeniyle birçok yasağın durumunu merak ediyor ve Bugün dükkanlar açık mı? Sorusu başta olmak üzere araştırılmaya başlanıyor. Peki, Bugün dükkanlar açık mı? Seçim günü dükkanlar açık mı, kapalı mı? Marketler, dükkanlar, kuaförler, kuyumcular açık mı?

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Ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kurulacak. Bugün yurt içinde 60 milyon 697 bin 843 seçmen oy kullanacak. Yurt içinde 4 milyon 904 bin 672 seçmen ilk kez oy verecek. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi başladı. Saat 17.00'de son bulacak süreçte 60 milyon 697 bin 843 seçmen, 191 binden fazla sandıkta oy kullanacak. Peki, Bugün dükkanlar açık mı? Seçim günü dükkanlar açık mı, kapalı mı? Marketler, dükkanlar, kuaförler, kuyumcular açık mı?

BUGÜN DÜKKANLAR AÇIK MI?

YSK tarafından yayınlanan seçim yasakları arasında belirli işletmelere dair bir uygulama bulunmuyor. Buna göre 14 Mayıs tarihinde birçok dükkan ve zincir marketler açık olacak. Marketler olağan çalışma saatleri arasında hizmet vermeye devam edecekler.

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI NELERDİR?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde uygulanacak olan yasakları açıkladı. 298 sayılı Kanun'un 79'uncu ve 80'inci maddesi kararı gereğince YSK tarafından açıklanan yasaklar şöyle:

Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.

Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak.

Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak.

Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.