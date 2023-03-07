Astroloji ile ilgilenen binlerce kişinin yanında astroloji ile ilgilenmese ile yeni ay ve dolunay gibi gök olaylarını yakından takip edenler var. Son günlerde gündemde olan konulardan biri ise Başak dolunayı oldu. Vatandaşlar arama motorlarında Bugün dolunay var mı, yok mu? 7 Mart Başak dolunayı başladı mı, ne zaman bitiyor? sorularına yanıt arıyor.

7 Mart günü başlayacak olan Başak dolunayı gündemde yer alıyor. Astroloji ile yakından ilgilenenler ise 7 Mart Başak dolunayı hakkında detayları merak ediyor. Bir diğer yandan ise Bugün dolunay var mı, yok mu? 7 Mart Başak dolunayı başladı mı, ne zaman bitiyor? soruları aratılıyor. İşte tüm detaylar...

BUGÜN DOLUNAY VAR MI?

7 Mart günü Başak burcunda bir dolunay yaşayacağız. Başak dolunayı saat 15:40'ta başlayacak.

DOLUNAY NEDİR?

Ay'ın Güneş'e göre Dünya'nın ters tarafında kaldığı evresine dolunay denir. Dolunay, Ay ile Güneş'in jeosentrik zahir (ekliptik) boylamlarının farkı 180 derece olduğunda gerçekleşir. Bu durumda Ay, Dünya'ya göre Güneş ile ters noktalardadır. Sinodik aya göre Ay'ın aynı evreleri arasındaki zaman ortalama 29.53 gündür. Bu sebeple yeniay ile başlayan Ay takvimine göre dolunay 14 veya 15. günde gerçekleşir. Kameri ay hep tam sayılardan oluştuğu için 29 veya 30 gün sürer.