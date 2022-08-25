Bugün dolu yağacak mı? Bugün dolu var mı? 25 Ağustos Perşembe günü hava nasıl olacak?

Ülkenin farklı bölümlerinde etkisini gösteren yağmur yağışları, vatandaşları meraklandırmaya devam ediyor. Birçok kişi bugün dolu var mı? Sorusunun cevabını merak ediyor. Peki Bugün dolu var mı? 25 Ağustos Perşembe günü hava nasıl olacak? İstanbul'da bugün dolu yağacak mı?

24 Ağustos Perşembe gününün hava durumu, havaların kapanması ve yer yer yağışların kısa süreli başlamasıyla merak edilmeye başlandı. Özellikle de İstanbul'da etkisini gösteren kısa süreli yağmur yağışı, vatandaşları tedirgin ediyor. Peki Bugün dolu var mı? 25 Ağustos Perşembe günü hava nasıl olacak? İstanbul'da bugün dolu yağacak mı?

DOLU YAĞACAK MI?

Meteoroloji genel müdürlüğü tarafından sağlanan verilere göre 25 Ağustos Perşembe günü İstanbul için yağmur bekleniyor. Sabah saatlerinden itibaren etkisi göstermesi ve öğleden sonra ise yerini güneşe bırakması bekleniyor. İstanbul için 25 Ağustos Perşembe günü tahmin edilen hava durumu ise aşağıda yer almaktadır. Meteoroloji genel müdürlüğü tarafından herhangi bir dolu bildirimi bulunmamaktadır.