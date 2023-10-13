Günlük dolar kuru ne kadar olduğunu bilmek, ekonomik hareketlerde bulunacak kişiler için önemlidir. Doların güncel değeri, yatırımların yönünü belirler ve ekonomik kararlar alırken önemli bir referans noktasıdır. Peki, Güncel dolar kuru ne kadar?

Bugün dolar ne kadar? 13 EKİM GÜNCEL DOLAR KURU! 1 Dolar kaç TL?

Dolar ne kadar sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Dün, yükseliş eğiliminde hareket eden doların bugünkü durumu araştırılmaktadır. Güncel dolar kuru merak konusu oldu. Peki, Bugün dolar ne kadar? 13 EKİM GÜNCEL DOLAR KURU! 1 Dolar kaç TL? Detaylar haberimizde...

BUGÜN DOLAR NE KADAR?

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 27,80 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 29,37'den, sterlin 33,97'den alıcı buluyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 29,37'den, sterlin/TL ise 33,97'den satılıyor. Dün yüzde 0,8 artışla günü 106,5 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda yatay bir seyir izlerken, avro/dolar paritesi yüzde 0,2 yükselişle 1,0550'den işlem görüyor.